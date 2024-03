Dragon's Dogma 2: Die Mystische Klinge freischalten

Was kann die Mystische Klinge?

Inseid ihr zu Beginn auf vier Klassen angewiesen, könnt aber später noch den Weg der anderen Berufungen einschlagen. Eine davon ist dieund die ist mit ihrem sonderbaren Speer nicht nur ziemlich cool, sondern kann auch rechtwerden.Die Mystische Klinge vereint in Dragon's Dogma 2 elegante Nahkampfangriffe mit mächtigen magischen Fertigkeiten, wodurch sie sowohl in der Offensive als auch Defensive glänzen kann. Um die Klasse freizuschalten, müsst ihr derweil nicht lange warten, aber könnt den benötigten Zugang. Damit das nicht passiert, greifen wir euch unter die Arme.Ganz ohne Aufwand ist das Freischalten der Mystischen Klinge aber nicht möglich: Nachdem ihr das Intro von Dragon's Dogma 2 erlebt habt und erfahrt, dass ihr der Erweckte seid, kommt ihr irgendwann nach, der großen Stadt des Reiches Vermund. Dort trefft ihr auf den, der euch gleich mehrere neue Aufträge an die Hand gibt.Welche Quest ihr von ihm erledigt, ist für die Mystische Klinge von nicht allzu hoher Relevanz – ihr könnt auch alle drei Aufgaben absolvieren, wenn euch danach ist. Wichtig ist nur, dass ihr, sobald ihr den oder die Aufträge erfolgreich hinter euch gebracht habt, mit deninteragiert. Der Besitzer wird euch eine neue Quest geben, bei der ihr einen Brief zu Lennart in das Dörfchen Melve bringen sollt. Sämtliche Kosten übernimmt er, weshalb ihr auf jeden Fall die Reise antretet.Kaum in Melve zurück, wird das gerade erst wiederaufbaute Dorf von einemangegriffen. Schließt euch dem Kampf an und bekämpft das fliegende Ungeheuer. Es gibt für euch keinen Druck, diesen auch zu besiegen, es reicht durchzuhalten, bis er sich dazu entscheidet, wegzufliegen. Ist das der Fall, sprecht danach so schnell wie möglich mit einem, der gerade eigentlich Melve verlassen möchte. Ihr erkennt ihn an dem Speer auf seinem Rücken.Sigurd ist zufälligerweise ein. Sprecht ihn auf seine Fertigkeiten an und er bringt sie euch ganz ohne Gegenleistung bei. Solltet ihr Sigurd verpasst haben, könnt ihr ihnnoch im Dorf Harve finden. Dort wohnt er in einem kleinen Haus im Osten und lehrt euch ebenfalls seine Berufung.Die Mystische Klinge ist in ihrem Kern eine der sehr offensiven, kann aber auch sich selbst und die eigenen Verbündeten schützen. Mit der Fähigkeitkönnt ihr etwa schnell nach vorne stoßen, um Feinden kraftvoll den Speer gegen die Brust zu rammen, und könnt diese sogar über den Jordan schicken.Außerdem könnt ihr einum euch aufbauen, wodurch ihr kurzzeitig vor sämtlichen Schaden geschützt seid oder ihr ladet einauf, um Gegnern jede Menge Schaden zuzufügen. Zudem erhaltet ihr auch Fertigkeiten, mit denen ihr Gegner betäuben könnt, was zugegeben ziemlich praktisch sein kann.Wie bei anderen Klassen bekommt ihr natürlich zu Beginn ebenso eine Startausrüstung, die euch bereits mit demvertraut macht. Einekönnt ihr allerdings sofort in Melve erhalten, wenn ihr den Drachen nicht nur zum Fliehen bringt, sondern diesen auch bezwingt. In seiner Leiche findet ihr einen mächtigere Speervariante, welche bereits über einenverfügt – es ist also lohnenswert, den bösen Lindwurm direkt zu erschlagen, sofern es euch möglich ist.Beachtet jedoch, dass derhaben kann. Solltet ihr nicht wollen, dass sie durchdrehen, achtet lieber einmal genauer auf ihre