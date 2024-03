Dragon's Dogma 2: So schwimmt ihr in kürzester Zeit im Geld

Beauftragt einen Vasallen damit, ein Monster eurer Wahl zu besiegen und stellt die Quest-Belohnung auf 10.000 Gold. Mehrere Spieler können euren Vasallen anheuern und damit von einer einzigen Zahlung von euch profitieren. Begebt euch zum Riftstein und sucht nach Vasallen, die einen Questauftrag mit 10.000 Gold besitzen und erfüllt ihren Auftrag, um das Geld einzustreichen. Wiederholt Schritt 2 so oft wie ihr wollt. Dadurch, dass mehrere Spieler den ersten Schritt befolgen, wird durch eine Einmalzahlung gewissermaßen „unendlich viel“ Geld generiert. Achtet darauf, so lange wie möglich nicht nach Hause zu gehen oder in einer Gaststätte zu rasten. Solange ihr nur campt, kommt der von euch beauftragte Vasall auch nicht zurück.

Das Leben inhat so seine Tücken: An jeder Ecke lauert eine Horde Orks oder ein Greif, die Vasallen nerven mit den immer gleichen Sprüchen und das Schnellreisen ist auch ganz schön teuer.Gerade, um in den Dörfern von Vermund und Battahl die dort heimischen Shopkeeper leer zu kaufen (was wir aufgrund der begrenzten Tragekapazitäten allerdings nur eingeschränkt empfehlen können), könnte Frust vorprogrammiert sein. Doch ein paar findige Spieler haben jetzt einenentdeckt, um sich die Taschen voller Gold zu stopfen.Der Reddit-Nutzer Thick_Shady war so freundlich, den erwähnten Trick zu schnellem Reichtum in Dragon's Dogma 2 zu teilen. Alles was ihr dafür braucht, sind ein paar fähige Vasallen, ein Questziel zum Erledigen und eine entsprechende Belohnung, die sich durch geschickten Einsatz. Befolgt einfach diese Anleitung, dann könnt ihr aus einer nicht gerade geringen, aber durchaus erreichbaren Summe Startkapital in Windeseilemachen:Je mehr Spieler sich daran beteiligen, desto mehr profitieren natürlich auch davon – es klingt also nicht umsonst nach einem. In Dragon's Dogma 2 scheint dies aber, im Gegensatz zum echten Leben, zu funktionieren:hat besagter Reddit-Nutzer rund 200.000 Gold verdient, indem er Zyklopen und Oger umnietet; die Drops von den Monstern noch nicht mit eingerechnet.Wenn ihr den Prozesswollt, heuert ihr natürlich zwei Vasallen für das gleiche Ziel an: So könnt ihr nach einem abgeschlossenen Auftrag. Bereitet euch, haben wir an anderer Stelle eine Lösung für euch. Und, verraten wir euch natürlich auch.