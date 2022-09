Ratgeber: PS5-Controller an PS4 anschließen: ist das möglich?

PS5-Controller sind nur. Wenn ihr den PS5-Controller mit einem Kabel an die PS4 anschließt, wird er nur aufgeladen - die Konsole könnt ihr damit jedoch noch nicht steuern. Hierfür benötigt ihr die, sowie einen PC oder einen Laptop.Es sei jedoch gesagt, dass ihr selbst nach einem erfolgreichen Verbinden des PS5-Controllers, nicht das volle Spielgefühl des DualSense-Controllers erhaltet. So sind Features, wie dasnicht auf PS4-Titel ausgelegt. Lediglich der Vorteil der verbesserten Akkuzeit bleibt erhalten.

PS5-Controller via Bluetooth an PS4 anschließen

Haltet für mehrere Sekunden gleichzeitig die Create-Taste und den Playstation-Button eures PS5-Controllers gedrückt. Die LEDs am Rand des Touchpads sollten indessen zu blinken beginnen. Öffnet die Einstellungen eurer PS4 und navigiert in das „Geräte“-Menü, wo ihr auf „Bluetooth-Geräte“ klickt. Der PS5-Controller sollte nun unter „Wireless Controller“ erscheinen. Jetzt müsst ihr ihn nur noch auswählen.

Kann man PS5-Controller mit PS3 verbinden?





Während ihr euren DualSense-Controller nur über Umwege auf der PS4 nutzen könnt, habt ihr es als PS3-Besitzer deutlich leichter. Denn wenn ihr hin und wieder eine Runde auf der Playstation 3 zockt, könnt ihr den PS5-Controller problemlos verwenden. Hierzu schließt ihr den Controller einfach via USB-C-Kabel an eure Konsole an und drückt den PlayStation-Button.





Ihr könnt euren PS5-Controller auch ohne Remote Play mit der PS4 verbinden. Dafür benötigt ihr einen, den ihr einfach bei Amazon bestellen könnt. Der Adapter wird dann via USB an die PS4-Konsole angeschlossen. Jetzt müsst ihr noch den DualSense-Controller einschalten und zeitgleich die Create- und PS-Taste für fünf Sekunden gedrückt halten. Sobald das Licht des Controllers nicht mehr blinkt, drückt ihr die PS-Taste erneut und das Gamepad sollte einsatzbereit sein.Ihr könnt zwar euren PS5-Controller via Bluetooth auch ohne Remote Play an die PS4 anschließen. Es bringt euch zurzeit jedoch nicht viel, da sich die. Ihr müsst euch also noch gedulden,, welches eine Bluetooth-Kompatibilität ermöglicht. Wir verraten euch dennoch vorab schonmal, wie ihr eine Verbindung via Bluetooth einrichten könnt:Wenn der PS5-Controller darauf permanent leuchtet, wurde die Verbindung hergestellt.