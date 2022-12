Like a Dragon: Ishin: Neuer Trailer zeigt das Kampfsystem vom Yakuza-Remake

Like a Dragon: Ishin – Allround-Talent Sakamoto Ryoma

Altbekannte Gesichter in der Neuauflage

Mit Like a Dragon: Ishin bekommen Fans der Yakuza-Reihe ab dem 21. Februar 2023 nicht nur neues, sondern hier im Westen auch nie gesehenes Futter in Form einer Neuauflage geboten.Ein bisschen ist es zwar noch hin bis zum Release, nach der Ankündigung des Remakes Mitte September schob man nun allerdings einen neuen Trailer nach, in dem das Kampfsystem glänzen darf. In dem knapp zweiminütigen Video präsentiert Protagonist Sakamoto Ryoma deshalb, dass er nicht nur mit dem Schwert eine echte Bedrohung darstellt.Wie der Trailer eindrucksvoll unter Beweis stellt, ist Titelheld Sakamoto Ryoma nämlich Nah- und Fernkampfspezialist gleichermaßen und lehrt seinen Feinden mit seinen verschiedenen Fertigkeiten eine blutige Lektion. Egal ob als Schwertkämpfer, als Revolverheld oder mit den bloßen Fäusten: Eure Gegenspieler dürften angesichts Ryomas brutaler Vorgehensweise nichts zu lachen haben.Ryoma ist zwar ein Freund des Nahkampfs und wenn er die Schwertkunst meistert, scheint er laut des Trailers wie wild über das Schlachtfeld zu tanzen und sogar Kugeln mit der Klinge abzufangen. Doch der Protagonist schreckt auch vor modernen Methoden nicht zurück und wenn er nicht gerade wie Isshin Ashina aus Sekiro überraschend zu einer Handfeuerwaffe greift, holt er auch gerne mal die schweren Geschütze hervor.Dass auch Like a Dragon: Ishin eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten dürfte, lässt sich abgesehen von den typisch erwachsenen Themen der Yakuza-Reihe auch aus den Darstellungen beim Handgemenge ableiten: Im Trailer zum Kampfsystem spritzt das Blut nämlich fontänenartig und färbt die Straßen von Kyo in ein dunkles Rot.Yakuza-Fans dürfen sich bei ihrem Ausflug in die Bakumatsu-Periode (Mitte 19. Jahrhundert) auch auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freuen: Kazuma Kiryu und Goro Majima werden in Like a Dragon: Ishin ebenfalls eine Rolle spielen. Zusammen mit Ryoma erleben die drei das Ende der Samurai-Ära, für das der Titelheld Historikern zufolge durch den Sturz des Shogunats sogar mitverantwortlich gewesen sein soll.Angesichts der im Trailer gezeigten Kampffertigkeiten wirkt das gar nicht mehr so überraschend. Wie genau Ryoma die historische Wende einleitet, könnt ihr dann ab dem 21. Februar 2023 selbst erleben, wenn Like a Dragon Ishin für den PC, die PlayStation 4 und 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X | S erscheint.