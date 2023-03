Silent Hill 2 Remake: Neuauflage kann Fans nur enttäuschen, glaubt Immortality-Entwickler

Silent Hill 2 Remake: Eine unmögliche Umsetzung?

Nach Resident Evil 4 dürftewohl eines der beliebtesten Horror-Spiele überhaupt sein und entsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans für das, Entwickler der narrativen Puzzle-Abenteuer Her Story und, beneidet Bloober Team deshalb ganz und gar nicht. In einem Interview bezeichnete er das Remake von Silent Hill 2 als, an dem man sich nur die Finger verbrennen könne. Trotzdem wünscht er den polnischen Entwicklern viel Glück.Während dersprachen die Kollegen von PCGamesN mit Barlow über die Zukunft von Silent Hill, darunter auch über das Remake vom zweiten Teil: „Ich bin persönlich weniger gespannt darauf, ein Remaster zu spielen. Es ist auch der größte Giftkelch im Videospiel-Bereich, ein Remaster von Silent Hill 2 zu machen. Ich meine, ich wünsche ihnen viel Glück, denn ich weiß nicht, wie man das umsetzen soll, ohne Leute zu verärgern.“Seine Skepsis liegt aber nicht an fehlendem Vertrauen für Bloober Team, sondern einfach an, die man mit dem Vermächtnis vom Silent Hill 2 Remake zu schultern hat. Weil Barlow sowohl anals auch anbeteiligt war, freut er sich allerdings über die neue Richtung, die Konamis Reihe mit vielen verschiedenen Spielen einschlägt:“Die Version von Silent Hill, die ich lieben würde – und die sie versuchen voranzutreiben, wie es sich anhört – ist, das ‚wir nutzen diese Plattform, um ein breites Angebot an interessanten psychologischen Horror-Spielen zu haben‘, richtig? […] Wisst ihr, Twilight Zone und diese Art von Anthologien zeigen ein Stück weit, auf was man sich einlässt, aber man ist auch gespannt darauf, die verschiedenen Arten zu sehen, auf die das Ganze erkundet werden kann.“Wie Barlow weiter schildert, setzt erauf, weil er ein eingefleischter Fan des verantwortlichen Entwicklerstudios No Code ist. Da wir hier bislang nicht mehr als einen einzigen Teaser Trailer gesehen haben, dürfte es bis zum Release aber noch etwas dauern., schließlich sei die Entwicklung schon beinahe abgeschlossen, wie Bloober Team jüngst erklärte.