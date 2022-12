Vampire Survivors: Erster DLC für den Überraschungshit angekündigt

Vampire Survivors: Neue Inhalte in Legacy of the Moonspell





Einer der größten Überraschungshit des Jahres ist ohne Zweifel Vampire Survivors – und der bekommt schon bald einen ersten DLC. Mit Legacy of the Moonspell gibt es mehr vom dem, womit das Spiel auch in unserem Test überzeugen konnte Das heißt euch erwarten neue Charaktere, neue Items und ein großes neues Level, in dem ihr euch wie gehabt gegen tausende von Gegnern wehren könnt. Lange warten müsst ihr darauf übrigens nicht, denn der DLC erscheint bereits am 15. Dezember für PC, Xbox One und Xbox Series X | S.Im Detail enthält der DLC für Vampire Survivors insgesamt acht neue Charaktere, 13 neue Waffen, das bereits erwähnte neue Level und sechs neue Songs. Bei dem neuen Gebiet verschlägt es euch dieses Mal in ein japanisches Setting, genauer gesagt zum Heimatort des Clans Moonspell. Der wird von zahlreichen Monstern angegriffen und es eure Aufgabe, die abzuwehren.Die neuen Waffen und Charaktere orientieren sich ebenfalls an einem japanischen Fantasy-Szenario. Unter anderem könnt ihr einen verzauberten Kimono oder ein Set von Kugeln, die die vier Jahreszeiten beherrschen, im Laufe des DLCs freischalten. Zusätzlich könnte es im DLC auch ein paar Geheimnisse geben, die der Entwickler vorab noch nicht preisgeben möchte.Kostenlos wird der DLC übrigens nicht werden – aber wie bereits das Hauptspiel auch nicht teuer. Legacy of the Moonspell wird zum Release am 15. Dezember auf allen drei Plattformen 1,99 Euro kosten.