Starship Troopers: Extermination: Die Bugs kehren als Koop-Shooter zurück

Starship Troopers: Extermination - Koop-Shooter von den Squad-Machern

Erst Early Access, dann Release

Starship Troopers lebt auch 2023 weiter: Das Entwicklerteam Offworld Industries kündigt für das kommende Jahr die Veröffentlichung von Starship Troopers: Extermination an.Der Koop-Shooter lässt bis zu zwölf Spieler zusammen gegen die Bugs antreten, also den bekannten arachnoiden Wesen, die viele vermutlich aus dem Film von 1997 kennen. Im ersten Trailer zur Ankündigung gibt es aber noch keine Gameplay-Szenen zu sehen.Die Entwicklung von Starship Troopers: Extermination übernimmt Offworld Industries, die vor allem für ihren Mehrspieler-Shooter Squad bekannt sind. Zudem waren sie als Publisher an Beyond the Wire und Post Scriptum involviert und verfügen über einiges an Shooter-Erfahrung.Starship Troopers: Extermination lässt jedoch PvP-Gefechte komplett beiseite und konzentriert sich auf eine reine Koop-Erfahrung. Bis zu zwölf Spieler, aufgeteilt in drei verschiedene Squads, schließen sich zusammen, um gegen die Bugs zu kämpfen. Aber es wird nicht nur geschossen, sondern ihr müsst nebenbei auch Ziele erfüllen und könnt Basen errichten.Als Spieler entscheidet ihr euch vor jedem Lauf für eine von drei spielbaren Klassen. Die fallen recht klassisch aus: Sturmsoldaten, Versorger und Verteidiger sollen den riesigen Science-Fiction-Monstern einheizen. Nach und nach schaltet ihr mit den Klassen neue Waffen, Ausrüstung und spezielle Fähigkeiten frei.Die Basen wiederum dienen euch und eurem Team als Verteidigungsanlagen, die euch beim Kampf gegen die Gegnerwellen helfen sollen. Unter anderem könnt ihr Geschütztürme aufstellen und Munitionskisten anlegen. Das wird auch bitter nötig sein, denn die Entwickler versprechen, dass hunderte von Gegnern gleichzeitig euch angreifen können.Da Offworld Industries in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich im Early Access-Programm von Steam war, wird auch Starship Troopers: Extermination zuerst dort erscheinen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber 2023 soll es soweit sein.Die Entwickler rechnen damit, dass der Koop-Shooter etwa ein Jahr im Early Access verbleiben soll. Damit wäre ein Release der Vollversion erst im Jahr 2024 möglich. Eine Umsetzung für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt.