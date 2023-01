Acer: Neue Predator- und Nitro-Gaming-Monitore vorgestellt

Acer: Der Predator X32FP

Wer zum Jahresbeginn auf der Suche nach einem neuen Monitor ist, könnte demnächst bei Acer fündig werden. Der Hardware-Hersteller hat im Januar neue Display im Gepäck.Dabei handelt es sich einerseits um den Predator X32FP und um die neue Nitro XV5-Serie. Die bieten jeweils eigene Stärken und sollen, anders als die zuletzt gezeigten Acer-Modelle auf der CES 2023 , noch im Laufe des Januars erscheinen.Der neue Predator X32FP von Acer richtet sich an Spieler, die auf der Suche nach einem 4K-Monitor sind. Der X32FP bietet ein 31,5 Zoll-Display mit einer maximalen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 160 Hertz. Darüber hinaus wird AMD FreeSync Premium unterstützt und es gibt eine Reaktionszeit von 0,7 Millisekunden.Der Monitor ist zudem entspiegelt und bietet aufgrund der Mini-LED Technologie gute Kontrastwerte, die von der VESA HDR1000-Zertifizierung bestätigt werden. Bei den Anschlüssen gibt es vier HDMI-2.1-Eingänge, einen Display-Port, einen USB-Type-C-Eingang mit 90W Ladeleistung und einen USB-Hub, der wiederum vier USB 3.0-Anschlüsse und einen Type B-Anschluss umfasst. Außerdem gibt es noch einen Audio-Ausgang.Wem das zusagt, der kann den Acer Predator X32FP voraussichtlich noch im Januar 2023 zu Preisen ab 1.599 Euro erwerben. Einen ganz genauen Releasetermin gibt es laut Pressemitteilung noch nicht.Nicht einen einzelnen, sondern gleich eine ganze Serie an Monitoren kündigt Acer mit den XV5-Modellen an. Die wird es in Auflösungen von bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln geben und Bildwiederholraten von bis zu 200 Hz. Die Reaktionszeit beträgt bis zu 0,5 ms und über die gesamte Palette hinweg wird AMD FreeSync Premium unterstützt.In Sachen Anschlüssen erwarten euch HDMI 2.1 und ein integrierter USB Type-C-Eingang, der einen KVM-Switch ermöglicht. Zu guter Letzt könnt ihr darüber auch mit 65 Watt einen Laptopakku aufladen, sofern benötigt.Im Vergleich zum Predator X32FP werden die Monitore der Nitro XV5-Serie etwas günstiger. Hier werden laut Pressemitteilung Preise ab 399 Euro aufgerufen, sobald die Modelle voraussichtlich im Januar noch erscheinen werden.