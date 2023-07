Neue Spiele: Die Highlights im Juli 2023 vorgestellt

Neue Spiele im Juli 2023 in der Übersicht

Jagged Alliance 3 – 14. Juli 2023

Exoprimal – 14. Juli 2023

Pikmin 4 – 20. Juli 2023

Remnant 2 – 25. Juli 2023

Disney Illusion Island – 28. Juli 2023

Die Sonne lacht, aber vom Sommerloch ist noch gar nicht so viel zu spüren: Auch im Juli erscheinen wieder jede Menge. Wir fassen für diezusammen.Die ganz großen AAA-Blockbuster schlüpfen zwar nicht in die Badehose, dafür aber nutzen andere Spiele die Chance und hüpfen ins kühle Nass. Im Juli kommen unter anderem Switch-Besitzer, Shooter-Fans und Disney-Liebhaber auf ihre Kosten.Bevor wir die vermeintlich spannendsten Spiele im neuen Monat vorstellen, liefern wir euch erst einmal eine knappe. Falls wir was vergessen oder schlichtweg übersehen haben, schreibt es uns doch gerne in die Kommentare.Seit 1999 warten Fans vonauf einen Nachfolger zu einem der wohl beliebtesten rundenbasierten Strategiespiele. Sequels gab es zwar schon einige, aber keine konnte so richtig das Feeling des zweiten Serienteils einfangen. Die Mischung aus, bei dem jeder Schuss simuliert wird, und das intensive Kümmern um die verschiedenen Söldner, die alle ihre eigene Hintergrundgeschichte sowie eigene Stärken und Schwächen haben, machte Teil 2 seinerzeit zum großen Hit.will das nun endlich nach vielen, vielen Jahren wiederholen. Dafür schnappte sich Publisher THQ Nordic das bulgarische Entwicklerstudio Haemimont Games, die sich mit Strategiespielen auskennen: Nachdem man dort jahrelange die-Reihe betreute, war man zuletzt mitundunterwegs. Und jetzt eben der Nachfolger von Jagged Alliance 2, der euch im Jahr 2001 in das fiktive Land Grand Chien entführt, bei dem aufeinmal der zuvor gewählte Präsident verschwindet und ihr diesen nun in unzähligen Missionen und Einsätzen ausfindig machen müsst.Eine ganze Prise weniger taktisch, dafür aber mit viel mehr Action gegen eine Vielzahl von Dinosauriern erscheintim Juli. Im Jahr 2040 bekommt es die Menschheit auf einmal mit der Rückkehr der wilden Bestien zu tun und viele Orte stehen vor der Auslöschung. Zum Glück gibt es aber die Exosuits, hochmoderne Kampfanzüge, mit denen ausgebildete Soldaten und Soldatinnen denaufnehmen.Zugegeben: Einen Preis für die spannendste Geschichte wird Exoprimal vermutlich nicht gewinnen. Dafür aber will der Third-Person-Shooter von Capcom mit Daueraction glänzen, in denen ihr mit euren Freunden Jagd auf die Urzeitechsen macht. Dabei seid ihr nicht alleine, denn zur selben Zeit ist auch noch ein zweites Team mit fünf Spielern unterwegs, die vor euch die wichtigen Missionsziele erreichen wollen. In gewisser Weise ist Exoprimal also nicht nur ein reines PvE-Spiel, sondern hin und wieder müsst ihr auch in PvP-Gefechten antreten.Mit Zahlen hat es Nintendo-Mastermind Shigeru Miyamoto nicht unbedingt: Schon 2015 kündigte er an, dass die Fortsetzung vonfast fertig sei. Geklappt hat das aber nicht ganz: Erst acht Jahre später erscheint jetztund zwar exklusiv für die Nintendo Switch. Kapitän Olimar spielt dabei wieder nur eine untergeordenete Rolle, denn dieses Mal seid ihr in erster Linie mit eurem selbsterstellten Crew-Mitglied unterwegs.Spielerisch bleibt sich Pikmin 4 aber ziemlich treu und liefert das gewohnte Prinzip aus Strategie und Rätseln. Mit euren verschiedenfarbigen Pikmin müsst ihr also geschickt vorgehen, um in den Leveln Erfolg zu haben. Tatkräftige und niedliche Unterstützung gibt es dieses Mal durch Oatchie, eine Art Hund. Der ist kräftig wie zehn Pikmins und kann euch und eure treuen Begleiter auch sicher übers Wasser transportieren.2019 als "mit Waffen" bezeichnet, konnte sichnach und nach eine treue Fangemeinde aufbauen. Nun folgt fast genau vier Jahre später der Nachfolger, der dem Erfolgsrezept treu bleibt: Düstere Welt, harte Bosse und Koop-Modus. Auch indürft ihr wieder zu dritt losziehen, gegen die sogenannte Root kämpfen und frische Beute sammeln.Dabei habt ihr es selbst in der Hand, wie ihr den Third-Person-Gefechten vorgeht: Ob mit Nah- oder Fernkampfwaffe oder in Begleitung eines treuen Vierbeiners? Die Wahl liegt bei euch und eurem gewählten Archetypen, also quasi den Klassen von Remnant 2. Ihr könnt aber auch wie im Vorgänger mit etwas Zeit und Geduld alle Archetypen auf einen einzelnen Charakter freischalten, falls ihr gerne am Wechseln seid.Micky, Minnie, Goofy und Donald hüpfen Ende Juli auf die Nintendo Switch: Die Dlala Studios bringen Disneys ikonische Charaktere inzurück auf die Videospiel-Bühne. Der Plattformer bringt euch dabei entweder alleine oder im Koop-Modus auf die Insel Monoth, wo ihr drei mystische Bücher finden müsst, um die Welt vor dem Unheil zu bewahren.werdet ihr hingegen in Disney Illusion Island vergeblich suchen. Zwar gibt es Feinde, aber ihr müsst vor denen fliehen und ihnen ausweichen, statt die direkte Konfrontation zu suchen. Immerhin, so die Entwickler in einem Gespräch mit Game Informer , sei die Welt von Micky und seinen Freunden keine, in der es vorrangig um Gewalt und Kämpfe ginge. Dafür aber gibt es ein paar Metroidvania-Einflüsse, wodurch ihr manche Bereiche der Spielwelt erst erreicht, wenn ihr zuvor bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet habt.Zum Schluss bleibt die übliche Frage:Oder nutzt ihr die Zeit, um ein Spiel aus der Vergangenheit nachzuholen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!