Sword of the Sea: Das neue Spiel der Journey- und Abzu-Macher führt wieder in die Wüste

Sword of the Sea: Eine Prise Tony Hawk

Nachundhat Entwickler Giant Squid das nächste Projekt in der Mache:. Die generelle Optik und das Szenario einer großen Wüste erinnern dabei stark an, was nicht ganz zufällig ist.Hinter Giant Squid stecken ehemalige Entwickler von thatgamecompany, die einst 2012 das eben besagte Wüstenabenteuer Journey veröffentlicht haben. Nach einem Meeres- und Bogenschützen-Ausflug geht es nun für die Truppe wieder in sandige Gefilde, aber keineswegs zu Fuß, wie der erste Trailer klarstellt.Stattdessen erhaltet ihr mit eurem Charakter in Sword of the Sea ein sogenanntes Hoversword, welches die Entwickler als eine Kombinaton aus Snowboard, Skateboard und Hoverboard beschreiben. Damit rast ihr über die optisch schicken Wüstenwelten und erkundet Ruinen, die starke Ähnlichkeiten zu Skateparks und Halfpipes aufweisen – Tony Hawk lässt grüßen.Die Hintergrundgeschichte von Sword of the Sea ist derweil schnell erzählt: Als Spieler erkundet ihr eine trostlose, nahezu ausgestorbene Welt und es ist nun eure Aufgabe, die Umgebung wieder zum Leben zu erwecken, inklusive Fischschwärmen und anderen Kreaturen. Ganz gefahrenlos ist der Trip allerdings nicht, denn riesige Leviathane werden sich euch früher oder später in den Weg stellen.Einen Releasetermin gibt es für Sword of the Sea indes noch nicht. Die Plattformen, auf denen das optisch schick anzusehende Abenteuer erscheinen wird, stehen aber schon fest: Spieler auf demund derdürfen sich freuen. Die Zeit wird zeigen, ob Giant Squid an die Stärken ihres letztens Spiel anknüpfen können, denn