Banishers: Ghosts of New Eden - Publisher war "ziemlich zufrieden".

Läuft bei Don't Nod: Beim französischen Entwicklerstudio, das zuletzt mit dem mystischen Action-Adventurevon sich Reden gemacht hat, befinden sich derzeit sieben Spiele in der Entwicklung.Davon sind vier noch nicht näher benannt; zu den angekündigten Projekten zählen das narrative Adventuresowie das beim externen Entwickler Tolima entstehende. Don't Nod plant künftig eine interne Umstrukturierung in drei Sparten.Diese bezeichnet man als die „drei internen Zweige der Expertise“, aufgeteilt in. Auch wenn jeder Bereich seinen eigenen Fokus habe, werde man auch künftig die Zusammenarbeit und die gegenseitige Förderung von Ideen unterstützen. Während bei der Niederlassung in Paris die Action-Adventure-Sparte ansässig ist, wird beim Studio in Montréal an Lost Records gearbeitet. Das dortige Team hat bereitserschaffen, dass Don't Nod 2015 den Durchbruch ermöglichte.„Im Hinblick auf das, was in der Spielebranche passiert“, berichtet Geschäftsführerin Sophie Filip, „müssen wir uns eher mit Spielen befassen, dieund nicht zwingend in den AAA-Bereich vorstoßen. Das macht es für uns einfacher, uns auf unsere unterschiedlichen Talente zu konzentrieren und zu vermeiden, in Situationen zu geraten, in denen wir harte Entscheidungen treffen müssten.“Banishers: Ghosts of New Eden war definitiv eines der größeren Projekte des Studios und auch wenn Filip keine Zahlen nennt, so bestätigt sie, dass Publisher Focus Entertainment „ziemlich zufrieden“ sei. Auchab, ebenso wie. Mit Lost Records will man ein neues narratives Universum, verbunden durch eigenständige Spiele schaffen, ähnlich wie es mit Life is Strange der Fall war. Lost Records: Bloom and Rage sollerscheinen.