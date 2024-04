Helldivers 2: Entwickler kündigen Änderung für Feuerschaden an

Wenn es derzeit inzu heißt wird, dann tut das ganz besonders weh: Seit dem letzten großen Update verbrennen die militärischen Vertretern der Über-Erde deutlich schneller und müssen sich ihrem Schicksal ergeben. Selbst Entwicklernennt die Situation "absurd".ist dabei keine Neuerung in Helldivers 2, allerdings ist er seit kurzem viel mächtiger geworden. Wer angezündet wird, hat oft nur wenig Spielraum, um sich mit einer Heilspritze noch den Allerwertesten zu retten. Das kann mitunter ganz schön frustrierend sein, insbesondere wenn es nicht nur gegen die mächtigen Hulks der Automaton-Fraktion geht, sondern auch Feuertonados einem beständig auf die Pelle rücken.Grundsätzlich haben die meisten Spieler von Helldivers 2 weder etwas gegen die Hulks oder die Feuertonados, sind sie doch am Ende nur eineim Kampf auf den jeweiligen Planeten. Wenn man sich aber nicht wehren kann, dann ist das durchaus ein Problem, welches man auch beim schwedischen Studio festgestellt hat. Im offiziellen Helldivers-Discord (via PCGamesN ) kündigte Community-Manager Thomas "Twinbeard" Petersson an, dass man sich des hohen Feuerschadens bewusst sei.Demnach überdenke man intern bei Arrowhead derzeit das, vor allem in Bezug auf DPS (Schaden pro Sekunde) und DOT (Schaden über Zeit). Es gehe unter anderem darum, "nicht in zwei Sekunden zu sterben, nur weil man es berührt und so weiter", aber zu früh sollte sich manch einer noch nicht freuen. Denn diese Änderungen werden Zeit benötigen."Das ist ein aufwändiger Prozess, deshalb machen wir es in Teilen", so Petersson in einem weiteren Kommentar.sollen in naher Zukunft folgen. Dennoch sei die aktuelle Situation "absurd - oder zumindest falsch und etwas, das wir ändern werden." Wann genau, das bleibt natürlich abzuwarten.Bis dahin müssen Fans imweiterhin darauf hoffen, nicht erwischt zu werden. Zumindest für die ersteren Feinde könnt ihr euch derzeit, sie in Schutt und Asche zu zerlegen.