Spielkultur: Startup "Mojo Vision" präsentiert AR-Kontaktlinse

Noch handelt es sich um einen Prototyp hinter verschlossenen Türen, doch der sorgt bereits für Wirbel unter Technik-Magazinen: Das Startup-Unternehmen Mojo im kalifornischen Saratoga arbeitet an einer smarten Kontaktlinse mit eingebautem AR-Mikrobildschirm.Ein VentureBeat-Gastartikel auf Uploadvr.com berichtet von einem Besuch im Hauptquartier. Dort habe man die Linse zwar noch nicht ins Auge einsetzen dürfen, konnte sich aber bereits einen Prototypen aus der Nähe anschauen - sowie eine Demo von dem, was man künftig auf dem winzigen Display sehen können soll.Dazu gehörten z.B. einfache grüne Wörter und Zahlen, die über Objekten in der realen Welt schweben. Neben der Einblendung von Informationen über Gesprächspartner könnte das Gerät auch Personen mit schlechter Sicht durch Overlays helfen, z.B. durch die Steigerung von Kontrast, der Beleuchtung oder zusätzlichen Zoom-Fähigkeiten.Vizepräsident Steve Sinclair erklärt die Technik rund um das Micro-LED-Display mit der "weltweit höchsten Dichte", das trotz der fünf- bis zehnfachen Helligkeit von OLEDs lediglich rund 10% so viel Strom wie aktuelle LCD-Screens benötige: