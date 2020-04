Spielkultur: Disney lehnte neues DuckTales Quackshot der Macher von Monster Boy ab

Thank you for the overwhelming feedback on our #DuckTales Quackshot screens. We worked hard on a legit pitch to Disney but unfortunately never got the license. It would've been a shame to bury the material so it became this years #AprilFools. Maybe someday Disney will reconsider? pic.twitter.com/oLzikKds4u



— FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020

Eigentlich sollte es in erster Linie ein Aprilscherz sein, aber die Nachricht von FDG Entertainment zu einem neuen Spiel rund um DuckTales Quackshot hat leider auch einen ernsten Hintergrund: Wie Destructoid meldet, hatten die Macher von Monster Boy and the Cursed Kingdom dem Disney-Konzern tatsächlich ein Konzept für ein modernes Spiel mit Donald Duck und dessen Neffen Huey, Dewey und Louie vorgelegt, was bei den Verantwortlichen jedoch abgelehnt wurde - und das, obwohl sich FDG nach eigenen Angaben ordentlich ins Zeug gelegt hatte, um sich die Lizenz zu verdienen.Entsprechend präsentierte man am 1. April die Artworks zum geplanten Spiel mit einer Portion Wehmut und Enttäuschung: "Es wäre eine Schande gewesen, das Material einfach zu begraben", so die Aussage im Twitter-Beitrag.Ursprünglich erschien QuackShot auf den Sega Megadrive bzw. Genesis, wo bekanntlich auch Micky Maus ihre Spuren in Castle of Illusion und zusammen mit Donald Duck auch in World of Illusion hinterlassen hat.