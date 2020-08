4Sceners: Ruhig mal anschauen: Lost Cargo und Steel Spin, die beiden besten 4k Intros von der Novoque 2020.

NuSan macht vieles anders als der Großteil der Demoszener. Er ist einer der wenigen Coder, die viel herumexperimentieren, auf Standards pfeifen und bei Technik und Umsetzung neue Wege beschreiten. Ein solches Beispiel ist Steel Spin. Das dreht sich wortwörtlich nur um ein einziges Objekt, nämlich eine Kugel, die in mehrere Ringe zerteilt ist. Die drehen sich munter in alle Richtungen, werden überraschend abwechslungsreich bestrahlt und inszeniert, lassen aber dennoch auf mehr hoffen. Das tritt jedoch nicht ein, weshalb man, trotz der feinen Technik, zwiespältig zurück bleibt. An letzterem trägt aber auch die höchst durchschnittliche Musik ihre Schuld. Also nächstes Mal bitte nicht selbst komponieren, sondern von einem Fachmann komponieren lassen!