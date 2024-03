Borderlands: Rechte liegen künftig bei Take-Two

Take-Two Interactive hat das, das unter anderem für die-Reihe bekannt ist, aufgekauft. Der vormalige Mutterkonzern Embracer Group enthält 460 Millionen US-Dollar (circa 426,3 Millionen Euro) in Take-Two Aktien.Der Deal beinhaltet die Rechte an zahlreichen Franchises, wobei einige Veröffentlichungsrechte bei der schwedischen Embracer Group verbleiben., dass unter anderem für das Borderlands- wie auch das Homeworld-Franchise neue Spieleprojekte geplant sind.„Diefür Take-Two, der unsere branchenführende Kreativität und unser Portfolio von IPs stärken wird“, sagt Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, das unter anderem als Publisher füroderin Erscheinung getreten ist. Künftig werde man die Veröffentlichungsrechte vonoderbesitzen. Gearbox wird als Entwicklerstudio bei Take-Two-Tochterfirma 2K operieren und weiterhin von Gründer Randy Pitchford geleitet.Unter dem Schirm von Embracer bleibt derweil das Studio Gearbox Publishing San Francicso, das jedoch umbenannt wird. Damit bleiben der Group die Rechte an, dem kommendensowie einem noch nicht angekündigten Projekt erhalten.„Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer endgültigen Umstrukturierung undzu einer Zukunft mit geringerer Nettoverschuldung“, sagt Embracers CEO Lars Wingefors. Mit der Transaktion soll das Geschäftsrisiko gesenkt und die Rentabilität verbessert werden. „Wir sind zuversichtlich, dass Gearbox auch künftig innovativ und erfolgreich sein wird.“ Bereits vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass Gearboxmöchte.Bei Gearbox befinden sich, unter anderem ein Sequel in der Borderlands-Reihe sowieund ein „spannendes“ neues Franchise. Gearbox und Take-Two haben in der Vergangenheit bereits mit dem Release von Borderlands zusammengearbeitet, ebenso wie mit dem im Sommer erscheinendenaus diesem Universum. Die Embracer Group verkleinert sich derweil weiterhin, nachdem im November letzten Jahres bereits 900 Mitarbeiter entlassen und