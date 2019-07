Warframe: TennoCon 2019 - Special

Die TennoCon ist die Hausmesse von Digital Extremes rund um Warframe. Auf Einladung des Studios haben wir der Veranstaltung in Kanada einen Besuch abgestattet und konnten einen ausführlichen Blick auf die Zukunft von Warframe werfen. Der Free-to-play-Titel zeigt den großen Konkurrenten à la Destiny 2 und Anthem jedenfalls wie ein "Live-Service-Game" in der Praxis funktioniert …

Das neue Warframe-Intro von Regisseur Dan Trachtenberg.

Die vollständige Railjack-Präsentation von der TennoCon 2019 dauert knapp 45 Minuten.

Warframe ist für neue Spieler ein sehr sperriges Brett und da spreche ich aus eigener Erfahrung - trotz vieler Tutorials, einem hilfreichen Quickstart-Guide und einem gigantischen Handbuch einiger User. Sowohl die Geschichte, die komplexer als erwartet ausfällt, als auch viele Spielmechaniken werden erst spät, nur unzureichend oder überhaupt nicht erklärt. Hinzu kommen natürlich Probleme mit der spielinternen Terminologie, aber immerhin war die Community in meinen bisherigen Partien durchaus hilfsbereit.Die Entwickler wissen um diesen Umstand und möchten den Einstieg für Neulinge verbessern. Der erste Schritt in diese Richtung ist das neue Intro-Video, das besser in das Szenario einführt und die Fähigkeiten der drei ersten Warframes (Excalibur, Volt, Mag) in Aktion demonstriert - und zugleich einige Anspielungen auf die Story gibt. So sieht man in Rückblendungen, wie die ursprünglichen Warframes im Alten Krieg der Orokin-Ära gegen die Dax-Krieger (Elite des Orokin-Imperiums) kämpfen, während in der aktuellen Zeitebene die Proto-Grineer im Hintergrund aufmarschieren. Der Regisseur und die Entwickler erwarten, dass die Fans Bild für Bild nach verstecken Hinweisen auf die Geschichte suchen werden.Das über sechs Minuten lange Intro wurde von Dan Trachtenberg (Regisseur von 10 Cloverfield Lane, Black Mirror: Playtest, Uncharted-Film), selbst ein Spieler von Warframe, inszeniert. Trachtenberg meinte bei der Präsentation, dass er selbst bei Digital Extremes angefragt und seine filmischen Dienste angeboten hätte. Er würde unbedingt etwas im Warframe-Universum machen wollen, hieß es. So kam die Zusammenarbeit zustande und insgesamt arbeiteten sie über eineinhalb Jahre an dem Intro.Im Video sind einige Fähigkeiten zu sehen, über die der Warframe Mag im aktuellen Spiel gar nicht verfügt. Dies sei ein Ausblick auf die anstehende Überarbeitung, meinten die Entwickler. Alles in allem sei das Video aber nur der Anfang um das Spielerlebnis für Neulinge zu verbessern. Demnächst wird man Warframe direkt an dem Ort aus dem Video starten und dort neue Story-Missionen angehen können, die an die Tonalität des Intros anschließen werden. Es sind noch weitere Verbesserungen geplant, damit neue Spieler besser loslegen können. Digital Extremes plant die neue Einführung Ende 2019/Anfang 2020 ins Spiel zu bringen.Die nächste große und ebenfalls kostenlose Erweiterung "Empyrean" soll man laut Game Director Steve Sinclair nicht als inhaltliche Ergänzung verstehen, sondern als "Verbindung" zwischen den bisherigen Inhalten und zwischen den Spielergruppen. Er meinte, dass sie nicht schon wieder eine "abgeschottete Insel mit neuen Open-World-Inhalten" bringen wollten, sondern es bei Empyrean um etwas anderes gehen würde.Mit Empyrean bekommen die Spieler ein eigenes Raumschiff, das im Raumdock im eigenen Clan-Dojo ("Gildenhalle") anzufinden sein wird. Obwohl das Raumschiff nur im Clan-Dojo landen wird, kann jeder Spieler ein eigenes Raumschiff erhalten. Auch Solo-Spieler in den zahlreichen Ein-Personen-Clans sollen Railjack erreichen können, jedoch ist das Raumschiff eher im späteren Spielverlauf angesiedelt - vorher kann man aber bei anderen Spielern mitfliegen. Gehen mehrere Spieler auf eine Mission, wird übrigens das Raumschiff des Gruppenleiters verwendet. Bis zu vier Spieler können auf einem Railjack aktiv sein - eine Person steuert das Vehikel, die anderen Mitspieler können zum Beispiel Geschütze bemannen, sich um die Energieverteilung kümmern oder das Raumschiff via Archwing verlassen. Spielt man alleine oder mit weniger Mitspielern, übernehmen computergesteuerte Nicht-Spieler-Charaktere manche Aufgaben.Das Railjack genannte Raumschiff basiert auf einem Modell, weshalb das Schiff zunächst bei allen Spielern gleich aussieht. Im weiteren Verlauf lässt sich das Raumschiff mit diversen Komponenten anpassen und individualisieren. Die unterschiedlichen Schiffssysteme (wie Bewaffnung) können auf Basis eines Technologiesystems mit verschiedenen Stufen (Tech Tier) optimiert werden. Gleiches gilt für die NPC-Crew-Mitglieder, die sich verbessern und dadurch die Stärke des Raumschiffs steigern lassen. Auch optische Veränderungen (Farben, Decals etc.) können vorgenommen werden.