The Witcher 3: Wild Hunt: Soundtrack-Konzertfilm derzeit kostenlos bei GOG.com - 4Players.de

Zum Abschluss der Rabatt-Aktion "Spiele aus Polen" wird der Konzertfilm "Video Game Show - The Witcher 3: Wild Hunt" kostenlos bei GOG.com angeboten. Das Angebot gilt bis zum 11. November um 15:00 Uhr. Der 90 Minuten lange Film kann in diversen Auflösungen runtergeladen werden: 4K (19,6 GB), 1080p (2,9 GB), 720p (1,22 GB), 576p (575 MB).In den 90 Minuten wird Musik aus The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine und The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone gespielt. Aufgezeichnet wurde das Konzert beim Film Music Festival 2016 in Krakau.GOG.com schreibt in der Pressemitteilung: "Begeben wir uns in den digitalen Konzertsaal, um uns einen besonderen, orchestralen Leckerbissen aus The Witcher 3: Wild Hunt und den beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine zu gönnen. Insgesamt bietet das Konzert 2 Stunden preisgekrönter Musik aus der Welt von The Witcher, die es in den nächsten 48 Stunden kostenlos auf GOG.COM gibt. Dazu reicht ein Besuch auf unserer Webseite – auf der Startseite ist die entsprechende Schaltfläche nicht zu übersehen. Das Konzert erscheint dann in Kürze in der GOG.COM-Bibliothek."Letztes aktuelles Video: Celebrating the 10th anniversary of The Witcher