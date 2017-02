Final Fantasy 15: Patch für PS4 Pro bringt höhere Bildrate und neue Funktionen - 4Players.de

schrieb am 20.02.2017 um 16:16 Uhr

Leon-x hat geschrieben: Bringt bitte die PC Version und lasst das Geflicke an der Konsolen-Version. Da ist nicht mehr viel zu machen wie es scheint. Die Engine läuft auf der Hardware einfach nicht komplett rund.

Einzige Chance auf Konsole wird wohl eher noch Scorpio sein. Wobei man einen Flaschenhals auch nicht ausschliessen kann.

Deswegen zeigt am PC was das Game insgesamt technisch kann auch wenn es schon hübsch auf den Konsolen ist.

Nunja, wer sagt, dass es aufm PC am Ende nicht zu den gleichen Problemen kommt? Scheint mir nicht unbedingt ein Hardwareproblem zu sein, wenn das Spiel mit der Mehrleistung nicht (richtig) umgehen kann.Hauptsache es wird nicht wie Deus Ex und braucht am Ende sehr viel Hardware für vergleichsweise wenig optische Qualität.