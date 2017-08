Final Fantasy 15: Angeln statt ballern - Promptos shooterlastiger PSVR-Modus wird eingestampft - 4Players.de

Schlechte Nachrichten für VR-affine Final-Fantasy-Fans: Der actionlastige PSVR-Modus zu Final Fantasy 15 soll laut Gamespot.com nicht mehr erscheinen. In der entsprechenden Demo konnte man sich im vergangenen Jahr mit dem Charakter Prompto durch einen Shooter ballern, in dem man sich durch die Levels teleportierte. Stattdessen ist zur Rollenspiel-Serie lediglich das VR-Angelspiel Monster of the Deep: Final Fantasy 15 geplant. In einem Statement erklärt Square Enix gegenüber Gamespot:"Final Fantasy 15: VR Experience war eine Technologie-Demo, die wir auf der E3 2016 präsentiert haben. Seitdem haben wir viel von der Technologie gelernt (...) Das Ergebnis ist unser erster PlayStation-VR-Titel, Monster of the Deep: Final Fantasy XV"Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017 Das FF15-Universum