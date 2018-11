Final Fantasy 15: DLC-Episoden Aranea, Lunafreya und Noctis gestrichen; Hajima Tabata verlässt Square Enix - 4Players.de

Final Fantasy 15 sollte bekanntlich noch vier zusätzliche Download-Erweiterungen (Episode Ardyn, Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis) erhalten. Drei von diesen vier Erweiterungen wurden nun gestrichen, teilte Square Enix mit. Nicht mehr erscheinen werden Episode Aranea, Episode Lunafreya und Episode Noctis. Als Grund werden Veränderungen bei der Business Division 2 bzw. Luminous Productions genannt. Square Enix möchte die Produktion fortan auf ein nicht angekündigtes AAA-Spiel konzentrieren und braucht deswegen mehr Ressourcen.Lediglich Episode Ardyn soll noch veröffentlicht werden, und zwar im März 2019. Der DLC spielt vor den Ereignissen des Hauptspiels und thematisiert Ardyns Hintergrund in einer Geschichte über Tod und Wiedergeburt.Außerdem gab Square Enix bekannt, dass die eigenständige Version von Final Fantasy 15: Gefährten (Mehrspieler-Erweiterung; ohne Hauptspiel nutzbar) am 12. Dezember 2018 veröffentlicht wird - inkl. zehn neuen Bosskämpfen. Spieler, die Final Fantasy 15: Gefährten bereits besitzen und auf Xbox One oder PlayStation 4 weiterspielen möchten, können die neue Version nach deren Veröffentlichung am 13. Dezember herunterladen. Spieler auf PC erhalten die Gefährten-Erweiterung über fortlaufende, automatische Updates.Last but not least hat Hajima Tabata (Director von Final Fantasy 15) das Unternehmen am 30. Oktober 2018 verlassen.Hinweis: Spoiler-Gefahr im folgenden Video zum zweiten JubiläumLetztes aktuelles Video: 2 Year Anniversary Spoiler-Gefahr