Overwatch: Patch bringt Doomfist, Lootbox-Veränderungen und erweiterte Highlights - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat den nächsten Patch für Overwatch auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Mit dem Update ( Change-Log ) kommt der 25. Held ins Spiel: Doomfist. Er ist ein agiler, offensiver Nahkämpfer. "Sein Primärangriff ist Handkanone. Diese Waffe verfügt über ein Magazin mit vier Schuss und feuert einzelne Projektile oder eine ganze Salve aus Doomfists Knöcheln. Sein Sekundärangriff, Dampfhammer, lässt ihn vorwärts stürmen, um mit verheerender Kraft zuzuschlagen und jeden getroffenen Gegner zurückzustoßen. Kollidiert ein zurückgestoßener Gegner mit einem Hindernis, erleidet er zusätzlichen Schaden. Seismischer Schlag trifft ein Zielgebiet und stößt alle Gegner im Umkreis in Doomfists Richtung, damit er ihnen noch mehr Schaden zufügen kann. Uppercut schleudert Gegner hoch in die Luft, während ihm seine passive Fähigkeit, Die beste Verteidigung, jedes Mal Schilde gewährt, wenn er eine seiner Fähigkeiten gegen einen Gegner einsetzt. Zuletzt lässt ihn seine ultimative Fähigkeit Meteorschlag hoch in die Luft springen und im ausgewählten Zielgebiet einschlagen, um massiven Schaden zu verursachen."Außerdem wurden zwei größere Veränderungen an Lootboxen vorgenommen. Die Entwickler erklären: "Erstens verringern wir drastisch die Chance, dass Spieler aus einer Lootbox einen Gegenstand erhalten, den sie bereits besitzen. Zweitens erhöhen wir als Ausgleich für die geringere Anzahl an Duplikaten die Menge an Credits, die Spieler aus Lootboxen erhalten können. Mit diesen Änderungen sollen Spieler im Durschnitt genauso viele, wenn nicht mehr, Credits aus Lootboxen erhalten wie bisher."Auch das Highlight-System wurde überarbeitet und erweitert: "Das Spiel erstellt weiterhin abhängig von euren kürzlich bestrittenen Matches automatisch Highlights für euch. Diese automatisch erstellten Highlights - sie heißen jetzt 'Top 5 des Tages' - erscheinen täglich und sind volle 24 Stunden (oder bis zum nächsten Patch des Spielclients, je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt) verfügbar. (...) Spieler können jetzt ihre eigenen Highlights erstellen! Ihr könnt jetzt 12 Sek. eures Gameplays im Spiel aufnehmen. Diese Funktion kann auf eine Taste eurer Wahl (oder auf eine Taste pro zur Verfügung stehendem Highlight-Platz) im Optionsmenü unter „Highlight aufnehmen“ gelegt werden. Diese von Spielern erstellten Highlights werden in einem neuen Bereich namens 'Kürzlich aufgenommen' gespeichert und sind bis zum nächsten Patch des Spielclients verfügbar. Spieler können in diesem Bereich bis zu 36 Highlights gleichzeitig speichern. Zusätzlich können Spieler jedes Highlight, egal ob es sich um 'Top 5 des Tages' oder 'Kürzlich aufgenommen' handelt, als Videodatei in der entsprechenden Medienbibliothek ihrer Konsole oder einem Verzeichnis ihres PCs speichern. PC-Spieler können außerdem die Qualität der exportierten Highlights bestimmen. Unter Windows 8 oder höher sind 4K-Videos möglich, unter Windows 7 Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p."