Overwatch: Gratiswochenende und nächste Phase der Abstimmung für den World Cup - 4Players.de

An diesem Wochenende findet ein weiteres Overwatch-Gratiswochenende auf PC, PS4 und Xbox One statt. Interessierte Spieler können sich bis zum Montag (29. Mai) einloggen. Für Spieler auf der PlayStation 4 wird keine PS-Plus-Mitgliedschaft benötigt, um teilzunehmen (PS Plus wird nach dem Kauf zum Spielen benötigt). Den Spielern stehen alle 27 Helden und 18 Karten in Spielmodi wie Schnellsuche, benutzerdefinierte Spiele und der Arcade zur Verfügung (Ranglisten-Matches sind gesperrt). Außerdem können sie Stufen aufsteigen, Lootboxen sammeln und verschiedene Anpassungsoptionen für ihre Helden freischalten. Aktuell läuft in Overwatch das Event zum zweijährigen Jubiläum."Wenn sich neue Spieler nach diesem Gratiswochenende für den Kauf des Spiels entscheiden, behalten sie ihren gesamten Spielfortschritt. Voraussetzung ist, dass sie denselben Blizzard-, Xbox Live- bzw. Sony Entertainment-Account verwenden, mit dem sie bereits das Wochenende über gespielt haben."Darüber hinaus ist die Phase 2 der Abstimmung für den Overwatch World Cup eingeläutet worden. Am Ende der zweiten Abstimmungsphase werden jeweils ein Coach und ein Community Lead als Sieger hervorgehen ( zur Webseite ).Letztes aktuelles Video: Jubilaeum 2018 Saisonales Event