Overwatch: Hamster Hammond und seine Abrissbirne schlagen am 24. Juli auf - 4Players.de

Beware of small mammals. 🐹



Wrecking Ball rolls into the fight 07.24.18 pic.twitter.com/woK0saBlAq — Overwatch (@PlayOverwatch) 17. Juli 2018

Quadkanonen: Automatische Sturmgewehre.

Einkugeln: Verwandelt euch in einen Ball und erhöht eure maximale Geschwindigkeit.

Abrissbirne: Schleudert einen Haken, an dem ihr schwingen könnt. Kollisionen bei hohem Tempo fügen Gegnern Schaden zu und stoßen sie zurück.

Minenfeld: Legt ein großes Feld aus Annäherungsminen.

Adaptiber Schild: Erzeugt kurzzeitig persönliche Schilde. Je mehr Gegner in der Nähe, desto höher die Schilde.

Kollisionskurs: Schlägt auf den Boden auf, fügt Gegnern Schaden zu und schleudert sie in die Luft.

Wrecking Ball (gesteuert vom Hamster Hammond) wird am 24. Juli 2018 in der Live-Version von Overwatch aufschlagen. Als siebter Tank im Kader sorgt Wrecking Ball nicht nur für allgemeines Chaos, sondern eignet sich auch als offensiver Kämpfer in den hinteren Reihen des Gegners, wo er ungeschützte, verwundbare Helden eliminiert. Er ist besonders geschickt darin, die Aufstellung des Gegners mit seinen Fähigkeiten Einkugeln und Kollisionskurs zu durchbrechen.Fähigkeiten:Blizzard: "Wrecking Ball kann jederzeit ohne Probleme einen Teamkampf beginnen, indem er sich in das gegnerische Team hineinrollt und seine Fähigkeit Adaptiver Schild aktiviert, wodurch es jedem Gegner in seiner Nähe zunehmend schwerer fällt, ihn auszuschalten. Sollte sich der Kampfverlauf zu seinen Ungunsten entwickeln, kann sich Wrecking Ball ganz einfach durch den Einsatz von Abrissbirne aus dem Getümmel zurückziehen und sich in die Sicherheit seines Teams zurückschwingen. Minenfeld kann Gegner daran hindern, eine bevorzugte Stellung zu erreichen. Die Minen können aber auch geworfen werden, um allen Gegnern an einem Ort durch eine gewaltige Explosion eine Menge Sofortschaden zuzufügen. Alternativ kann er sich mit Abrissbirne über seine Gegner hinwegschwingen und im Flug das Minenfeld von oben auf sie herabregnen lassen. Danach kann er sie mit Kollisionskurs in die Minen ziehen, die dadurch zur Explosion gebracht werden und für hohen Sofortschaden sorgen."