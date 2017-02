Halo Wars 2: Videos: Charaktere und Strategien - 4Players.de

Im Rahmen einer Launch-Party von Halo Wars 2 hat Microsoft direkt aus den 343-Studios einen 90-minütigen Stream abgefeuert. Die folgenden zwei Videos entstammen diesem audiovisuellen Aufwand. In dem Video über die Charaktere macht man deutlich, wie wichtig die Darstellungsweise von Atriox war, um ihn als den ultimativen Gegner zu etablieren, der niemals verliert, brutal agiert und gleichzeitig intelligent ist. Neben dem Brute hat man die KI Isabel eingeführt, die sich sehr von Cortana unterscheidet und in ihrer Art die Angst vor Atriox im Spieler vergrößern soll.Die Strategie der Entwickler lautet: Sei flexibel. Das Kartendeck sollte in einem Aufeinandertreffen mit einem anderen Spieler alle Eventualitäten einkalkulieren. Spielt man als Team, so kann man sich eher spezialisieren. Die Feinheiten werden in dem folgenden Video erläutert. Das Echtzeit-Strategiespiel erscheint am 21. Februar 2017 für PC und Xbox One. Die Ultimate Edition ist bereits ab dem 17. Februar 2017 erhältlich: