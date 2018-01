PlayStation Now: Streaming-Angebot mit The Elder Scrolls 4: Oblivion, Rage, Hunted etc. erweitert

Das Spiele-Aufgebot des Streaming-Dienstes PlayStation Now ist erweitert worden. Ab sofort sind The Elder Scrolls 4: Oblivion Hunted: Die Schmiede der Finsternis (The Demon's Forge), The Final Station Pharaonic und Kromaia Omega verfügbar.Nutzer des Abonnement-Dienstes können die Spiele ohne notwendigen Download jederzeit auf die eigene Konsole oder den PC streamen. PS Now kann derzeit in den USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und im Vereinigten Königreich genutzt werden."PlayStation Now für PlayStation 4 und Windows PC bietet im monatlichen Abonnement zum Preis von 16,99 Euro unbegrenzten Zugriff auf mehr als 450 PS4- und PS3-Spiele, ohne, dass Spiele auf einen Datenträger oder eine Festplatte geladen werden müssen. Zusätzliche Features wie das Speichern des Spielstandes in der PS Now-Cloud, das Freischalten von Trophäen für PS3 und PS4 sowie die Möglichkeit, Einladungen zum Online-Multiplayer zu senden, runden das Erlebnis ab. Neugierige Spieler können PS Now sieben Tage lang kostenlos als Testversion ausprobieren."Zu den verfügbaren Spielen zählen The Last of Us, Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, Killzone Shadow Fall, Red Dead Redemption, Batman: Arkham City, WWE 2K16, Lego Movie Videogame, Lego Harry Potter: die Jahre 1-4 oder Tearaway Unfolded. Eine komplette Übersicht über alle PS-Now-Titel findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Deutschland