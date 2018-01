"Neue Aufträge des Hauptszenarios - Dank der heldenhaften Leistungen des Kriegers des Lichts und Raubahns langersehnter Rückkehr ist Ala Mhigo weiterhin auf dem besten Weg zum Neuaufbau. Allerdings deuten beunruhigende Gerüchte aus dem Fernen Osten auf Unruhen in Doma hin.

Neuer Raid-Dungeon - Die nächste Phase der Omega Raid-Serie, 'Omega: Sigmametrie', ist bereit, um die Grenzen des Kriegers des Lichts weiter bis zum Äußersten auszureizen. Wo in der Vergangenheit noch bekannte Gesichter aus Final Fantasy 5 zu sehen waren, deutet der heutige Trailer auf zahlreiche Elemente aus Final Fantasy 4.

Neue Prüfung - Das Aufeinandertreffen mit Byakko, einer der vier Tierheiligen, in dieser anspruchsvollen neuen Prüfung leitet eine neue Reihe an Nebenaufträgen ein.

Neue Dungeons - Zwei neue hochstufige Dungeons: Der Höllenspund und Fraktal-Kontinuum (schwer).

Neue Aufträge der Wilden Stämme - Die Vira, einer der Stämme der schlangenartigen Ananta, unterstützen seit Langem die Befreiungsarmee, indem sie deren Truppen mit ihren Kriegerinnen stärken. Nun benötigen sie die Hilfe des Kriegers des Lichts.

Projektionskommoden - Ausrüstung, Waffen und Werkzeuge können im Gästezimmer zu Projektionen umgewandelt und zu vollständigen Ensembles zusammengestellt werden, was das Erstellen von individuellen Kleidungssets vereinfacht.

Updates für PvP-Kämpfe 'The Feast' - Neben einem neuen Regelsatz und der Kristallturm-Arena als neue Karte wird das neue Team-System es Gruppen von bis zu sechs Spielern erlauben, in Ranglistenkämpfen gegeneinander anzutreten, während sie mithilfe eines neuen, speziellen Gruppenchats miteinander kommunizieren.

Neue Funktion: Inhaltsrückblende - Inhalte wie Raids können in dieser neuen Videorückblende aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert werden, um an Taktiken zu feilen oder einfach um Erinnerungen an die größten Kampferfolge noch einmal aufleben zu lassen.

Ausbau der Unterkünfte - Die vier Wohngebiete werden um neue Bezirke und Grundstücke erweitert.

Aktualisierung der Bardenkompositionen-Funktion, zusätzlicher Platz im Inventar durch Benutzung des neuen Mitstreiter-Lagers, neue mächtige Ausrüstung und mehr."

Square Enix gab kürzlich die Daten und Austragungsorte der weltweiten "2018-19 FINAL FANTASY XIV Fan Festival Tour" bekannt. Nordamerika ist der Schauplatz für den Auftakt der Tour am 16. bis 17. November 2018 in Las Vegas, gefolgt vom europäischen Fan Festival in Paris Anfang 2019. Das Tokio Fan Festival im März 2019 bildet den Abschluss.