Call of Duty: Black Ops 4: Day-One-Patch ist ungefähr 50 GB groß und ein Pflicht-Download - 4Players.de

Der Day-One-Patch (Patch zum Verkaufsstart) für Call of Duty: Black Ops 4 ist zwischen 50 GB und 55 GB groß, erklärte Publisher Activision Blizzard im Support-Bereich . Käufer der Box-Version des Shooters auf PlayStation 4 und Xbox One müssen ungefähr 50 GB zusätzlich runterladen. Das Update für die digitalen Versionen bringt ungefähr 55 GB auf die Downloadwaage. Dieses Update muss vollständig installiert sein, sonst wird man nicht auf den Multiplayer, die Zombies-Modi und die "Specialist Headquarters" zugreifen können. Der Blackout-Modus (Battle Royale) wird vollständig spielbar sein, sobald die Installation des Day-One-Patches zu etwa 30 Prozent abgeschlossen ist (ca. 16-20 GB).Für ein "optimales Download-Erlebnis" sollten die PS4-Nutzer über 112 GB freien Festplattenspeicher verfügen, heißt es weiter, wobei dies nicht die Größe des Downloads ist, sondern der benötigte Speicherplatz, um den Installationsprozess abzuschließen. Die endgültige Installationsgröße wird ca. 55 GB betragen. Auf der Xbox One werden lediglich 55 GB Speicherplatz benötigt.Call of Duty: Black Ops 4 wird am 12. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Modi