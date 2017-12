Todesglubsch hat geschrieben: ? vor 44 Minuten

Kann man auf dem Pc keine Import Spiele aus Österreich spielen?

Jain. Steam bietet als Service (für Publisher) Geolock an, d.h. ein Spiel kann auf einem anderen Markt nicht aktiviert / gestartet werden.Wieso?- Damit kann man verhindert, dass an billiger Osteuropa-Key in einem reichen westlichen Land aktiviert wird.- Damit kann man verhindern, dass eine importierte Uncutversion in Deutschland aktiviert wird, und so die deutsche Schnittversion im Laden liegen bleiben würde.- uuuund damit kann man verhindern, dass ein in Deutschland nicht erschienendes und indiziertes Spiel in Deutschland aktiviert werden kann, weil .... äh. Ja. Weil. Ähm. Weil die Publisher Idioten sind, die sich mit dem deutschen Rechtssystem nicht auskennen und meinen, sie müssten das tun. "Glücklicherweise" sind die einzigen Publisher die so doof sind das zu machen Warner Bros und Square-Enix.Und in allen drei Fällen kann man das wohl mit nem Proxy umgehen.