Battlefield 5: Rotterdam, Nordafrika und viele Explosionen im Gamescom-Trailer - 4Players.de

Viele Explosionen und schnelle Schnitte prägen auch den frisch veröffentlichten Gamescom-Trailer zum Militär-Shooter Battlefield 5 mit dem Titel "Devastation of Rotterdam", während im Hintergrund “House of the Rising Sun” von Audiomachine und Generdyn Music spielt: "Von den zersplitterten straßen Rotterdams bis hin zum brennenden Sand in Nordafrika: Battlefield wird nie wieder wie zuvor sein", resümiert Electronic Arts.