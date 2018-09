Battlefield 5: Weitere Details zum Battle-Royale-Modus Firestorm - 4Players.de

Auf der offiziellen Webseite haben Electronic Arts und DICE Schweden weitere Details zum Spielmodus Firestorm veröffentlicht, mit dem der Shooter Battlefield 5 ebenfalls den Trend von Battle Royale aufgreifen will.Entwickelt wird er in Zusammenarbeit mit Criterion Games - also dem Studio, das früher für die Burnout-Spiele verantwortlich gezeichnet und auch bei der Umsetzung der Raumschlachten in Star Wars: Battlefront mitgeholfen hat.Die Kämpfe finden innerhalb eines Feuerrings statt, der zunehmend wächst und damit das Schlachtfeld verkleinert - entsprechend auch der Name für den Modus. Insgesamt kämpfen 64 Spieler um den Sieg, die in 16 Gruppen aufgeteilt werden. Im Gegensatz zum klassischen Battle Royale, in dem der letzte Überlebende im Fokus steht, bleibt der Squad-Aspekt von Battlefield also auch in diesem Modus erhalten. Tatsächlich soll auch bei Firestorm die Zusammenarbeit innerhalb der Truppe gefördert werden, indem man gemeinsam Ziele sichert und als Belohnung Zugriff auf eine bessere Ausrüstung erhält.Generell soll es mehrere Arten von Zielen auf der Karte geben, die sich am Conquest-Modus orientieren. Allerdings gibt es nicht nur feste Orte, sondern es erscheinen auch Ziele nach dem Zufallsprinzip, an denen man u.a. Waffen, Zubehör oder Vehikel vorfindet.In Firestorm wird man laut EA auf der bislang größten Karte der Battlefield-Serie spielen, die man durch die Zerstörung der Umgebung auch "umgestalten" kann.Battlefield 5 erscheint nach der angekündigten Termin-Verschiebung jetzt am 20. November für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: This is Battlefield 5 - Ueberblicks-Trailer