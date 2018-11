Battlefield 5: Launch-Trailer und Launch-Notes: Mitglieder von Origin Access und EA Access dürfen loslegen - 4Players.de

Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion von Battlefield 5 bereits spielen. Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access auf Xbox One sind ab dem 9. November ebenfalls bei der Play First Trial dabei. Die "normale Version" des Shooters erscheint weltweit am 20. November für PC, PS4 und Xbox One. Wer die Battlefield 5 Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält einen Vorabzugang ab dem 15. November.EA: "Origin Access gliedert sich in zwei unterschiedliche Modelle: Die Basic-Variante bietet neben 10%-Rabatt auf digitale Einkäufe einen Vorabzugang zu kommenden Spielen. Die Mitgliedschaft bei Origin Access Premier ermöglicht darüber hinaus statt einer 10-Stunden-Trial-Version sofortigen Zugang zur Vollversion und gewährt Zugriff auf eine erweiterte Spielesammlung mit mehr als 100 Titeln."Außerdem haben die Entwickler ein über 100 Seiten umfassendes Dokument veröffentlicht, in dem die Veränderungen der Beta-Version (hauptsächlich Open Beta) im Vergleich zur finalen Fassung beschrieben werden ( zu den Launch-Notes ). Die wichtigen Bereiche, welche die Entwickler im Vergleich zur Open Beta verbessern wollten, sind die Fortschritte bei den Waffen (Spezialisierungen), die Sichtbarkeit der Soldaten auf den Schlachtfeldern, die Befestigungen, die Lesbarkeit der Benutzeroberfläche, die "Zermürbung" (Verfügbarkeit von Munition und Erste-Hilfe-Pakete) und diverse langfristige Elemente wie Bewegungsmöglichkeiten, Projektildurchschlag, Netcode und Server-Tick-Rate.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer