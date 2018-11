Battlefield 5: Making-of-Video: Deutsche Sprachaufnahmen für Mehrspieler-Gefechte - 4Players.de

Electronic Arts und DICE gewähren mit dem folgenden Making-of-Video zu den deutschen Sprachaufnahmen für Battlefield 5 einen Einblick in den Prozess der Vertonung der Mehrspieler-Gefechte. Matthias Kiel, Nina Goldberg und Demet Fey gehören u. a. zu dem Ensemble.Der Publisher schreibt: "Um das gesamte Ausmaß des Krieges und seine besondere Intensität zu transportieren, wurde den SprecherInnen in Ensemble-Aufnahmen unter Einsatz ihres gesamten Körpers und auch zu ihrer eigenen Überraschung einiges abverlangt. Mit Hanteln, Stangen, Liegestützen, körperlicher Kraft und schauspielerischem Gespür wurde die Vertonung für verschiedene Spielsituationen auf schweißtreibende Art und Weise aufgezeichnet. Dabei war es dem Regisseur sowie den Sprechern ein besonderes Anliegen, eine authentische Atmosphäre für das Spiel zu kreieren."Die "normale Version" von Battlefield 5 erscheint am 20. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Käufer der Deluxe Edition dürfen bereits spielen. Unseren Test des Shooters findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Making-of-Video zu den deutschen Sprachaufnahmen