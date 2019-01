Battlefield 5: Kapitel 2: Blitzeinschlag wird in dieser Woche mit dem Modus "Trupp-Eroberung" aufgeschlagen - 4Players.de

MP ZK-383 (Sanitäter)

Halbautomatisches Gewehr Modèle 1944 (Sturmsoldat)

MMG M1922 (Versorgungssoldat)"

Der Name des Feindes, der einen Spieler eliminiert hat, wird jetzt nach dem Tod des Spielers in der Spielwelt angezeigt. Damit wird der Schütze markiert, und der Spieler erfährt, wer ihn von wo ausgeschaltet hat, was vor allem in unübersichtlichen Kampfsituationen hilfreich ist.

Die Todeserfahrung verfügt jetzt über eine Kamera, die dem Schützen folgt und ihn heranzoomt. Spieler erfahren dadurch Todesursache und die Position des verantwortlichen Soldaten.

Die Präzision der grafischen Darstellung anfliegender Kugeln für andere Spieler wurde verbessert. Leuchtspuren werden jetzt wie vorgesehen durchgehend vom Schützen aus angezeigt und sind deutlicher, wenn das Opfer den Schützen direkt ansieht.

Ein Problem mit der direktionalen Schadensanzeige des UI wurde behoben, durch das die Schadensanzeige für das Opfer verzögert wurde.

Die direktionale Schadensanzeige des UI wurde überarbeitet und zeigt jetzt präziser den Feind an, der Schaden beim Spieler verursacht hat."

Electronic Arts und DICE werden in dieser Woche das Kapitel 2: Blitzeinschlag aus der Live-Content-Reihe "Tides of War" für Battlefield 5 aufschlagen. Mit dem Update kommen der zeitbegrenzte Spielmodus Trupp-Eroberung (17. bis 30. Januar 2019) sowie vier neue Waffen, die bei den wöchentlichen Herausforderungen im Laufe von Kapitel 2 freigeschaltet werden können, hinzu. Trupp-Eroberung ist eine kompaktere Version des Spielmodus Eroberung. Zwei Trupps mit acht Personen treten gegen zwei Trupps mit acht Personen an. Es geht um die Kontrolle über drei Flaggen. Gespielt wird auf "verdichteten Versionen" der Karten Arras, Rotterdam und Hamada. Darüber hinaus wurden auf Basis des Feedbacks der Battlefield-Community einige Änderungen und Fixes vorgenommen ( zum Change-Log ).Kapitel 2: Blitzeinschlag umfasst noch weitere Updates, die bis März veröffentlicht werden sollen, darunter die Rückkehr des Rush-Modus, eine neue Große Operation und der kooperative Spielmodus "Combined Arms" sowie neue Kompanieausrüstung, Waffen und Fahrzeuge. Im März folgt dann Kapitel 3 mit dem Battle-Royale-Modus Firestorm, in dem man auch einen Traktor fahren kann.Trupp-Eroberung"Trupp-Eroberung ist eine kompaktere und intensivere Version von Eroberung, bei der zwei Teams auf kleineren, taktischeren Teilgebieten der drei bestehenden Karten Arras, Hamada und Rotterdam gegeneinander antreten. Auf allen Karten gibt es 16 Spieler in zwei Teams, drei Flaggen, eine Spawn-Begrenzung aufs Hauptquartier und begrenzten Zugriff auf Fahrzeuge. Offene Wege und traditionelle Kampfbereiche ermöglichen es den Spielern, vorherzusagen, von wo der Feind kommt, wo man verteidigen muss und wie man das feindliche Vorrücken umlenken kann."Neue Waffen"Hier sind einige der Waffen, die du über die wöchentlichen Herausforderungen im Januar und Februar erringen kannst:Fixes bei Time to Death und Todeserfahrung"Wir haben in diesen Bereichen einige Änderungen vorgenommen:Letztes aktuelles Video: Update - Kapitel 2 Blitzeinschlag