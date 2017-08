Electronic Arts: Deutet stärkere Präsenz auf Nintendo Switch an - 4Players.de

Raskir hat geschrieben: ? vor 49 Minuten Bedeutet mehr mobile Sportspiele und sowas wie unravel. Ist ok aber nichts was die Switch braucht. Bedeutet mehr mobile Sportspiele und sowas wie unravel. Ist ok aber nichts was die Switch braucht.

Mobile Sportspiele denk ich sind durchaus wünschenswert. Auch wenn ich mich selbst nicht dafür interessiere. Aber Fußball gibt's auf der Switch noch nicht und außer Basketball ist glaub ich in dem Sektor von anderen Firmen auch nicht viel angekündigt. Und man mag von EA halten was man will, aber schlecht sind deren Sportspiele im allgemeinen nicht.Damit von EA aber mehr kommt als das müssen die wenigen klassischen West-IPs (nicht nur von EA) die umgesetzt werden sich erstmal gut verkaufen, was noch alles andere als sicher ist. Der erste und bisher eigentlich einzige echte wichtige Test in der Richtung wird Skyrim, auch wenn das ein Spiel ist, das viele schon besitzen. Davon wird ne Menge abhängen. Wenn das zum Ladenhüter wird, dann bleibt Switch ein exzellenter Handheld für Japan-Affine und Nintendo-Nerds. Immerhin.Ich hab bei Fifa jetzt auch eigentlich ein gutes Gefühl. Ja, The Journey fehlt, dafür kommen andere Modi die den lokalen mobilen Multiplayer nutzen. Ob das auf Frostbite läuft oder nicht kann/sollte einem als Spieler sowieso egal sei. Insgesamt ist das ein 90% Port auf eine mobile Plattform, das ist durchaus ne große Steigerung gegenüber den Vita-Legacy-Ports und dem WiiU-Port, der nicht mal FUT hatte afaik. Auch dass das Ganze in 720p60 bzw. 1080p60 läuft ist eine gute Nachricht, mit der ich so nicht gerechnet hatte.