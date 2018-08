Electronic Arts: Streaming-fähige Smart-TVs sollen klassische Konsolen in zehn Jahren abgelöst haben - 4Players.de

Laut EAs Executive VP of strategic growth, Matt Bilbey (siehe Bild), sollen Streaming-fähige Smart-TVs klassische Konsolen in zehn Jahren abgelöst haben, wie er in einem Interview mit Games Industry zu Protokoll gab. Das Streamen von Spielen war auf der diesjährigen E3 ein großes Thema. Auch wir haben in mehreren Specials über Status Quo und Ausblick der Technik sowie zwei ihrer aktuellen Vertreter ( PlayStation Now und GeForce Now ) berichtet.Bilbey meint, dass Service-Infrastrukturen und Internet-Bandbreiten heute zwar noch eine Herausforderung seien, diese aber für die meisten Nutzer schon in den nächsten ein bis zwei Jahren überwunden sein werden. Der Schlüssel sind in seinen Augen aber nicht neue Konsolen oder Settop-Boxen, sondern entsprechend ausgerüstete Fernsehgeräte.So glaubt er, dass man Konsolen in fünf Jahren nur noch aus nostalgischen Gründen besitzen werde und sie in zehn Jahren nur mehr Bestandteil anderer Geräte sein werden. Die Konsolenhersteller werden sich entsprechend anpassen und sie eben als Teil eines Smart-TVs oder Smartphones anbieten, von wo aus man das Erlebniss auf all die verschiedenen Bildschirme, die man besitzen wird, weiterleiten könne.Er persönlich sieht diese Entwicklung klar kommen und als große Chance für Electronic Arts. Es sei lediglich eine Frage der Zeit. Er zieht sogar Vergleiche zwischen Spiele-Abodiensten wie Origin oder Access mit Filmanbietern wie Netflix. Dadurch werde sich wohl auch die Art und Weise verändern, wie Spiele entwickelt werden, was EA bereits intern mit seinen Studios diskutiere. Vor allem die Anzahl an kleineren Spielen soll deutlich steigen.