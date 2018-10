Electronic Arts: Mit welchen Spielen wird EA Access im Oktober erweitert? - 4Players.de

Electronic Arts hat bekannt gegeben, um welche Spiele der hauseigene Abo-Service EA Access im Oktober ergänzt werden soll. Laut Angaben auf der offiziellen Webseite landen ab dem 10. Oktober das Boxspiel Fight Night Champion und der noch recht frische Arcade-Racer Burnout Paradise Remastered im Vault. Am 17. Oktober folgt außerdem noch Army of Two.Abonnenten haben ab dem 9. November außerdem die Möglichkeit, im Rahmen der First Trial bereits in den Shooter Battlefield V hinein zu schnuppern, der am 19. November erscheint. Außerdem besteht die Möglichkeit, jeweils zehn Stunden lang die Sportspiele FIFA 19, NHL 19, NBA Live 19 und Madden NFL 19 anzuzocken. Sollte man sich danach zum Kauf entschließen, wartet außerdem ein Rabatt von zehn Prozent.