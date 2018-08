Spyro Reignited Trilogy: Erfordert zusätzliche Downloads für alle Inhalte - 4Players.de

Wurde es auf der Blu-ray für die Spyro Reignited Trilogy etwa zu eng? Jedenfalls muss man zum Launch am 21. September wohl mit einem dicken Day-One-Patch rechnen, denn während man das erste Spyro the Dragon nach Angaben bei Gematsu wohl auch ohne das Update direkt von der Disk spielen könnte, erfordern Spyro 2: Ripto’s Rage! and Spyro: Year of the Dragon zwingend den Download, mit dem die fehlenden Daten nachgereicht werden.Auf der offiziellen Webseite hat Activision Blizzard mittlerweile das Cover-Artwork aktualisiert, auf dem der zwingende Download vermerkt wurde. Für das Remaster der Trilogie zeichnet das Studio Toys for Bob verantwortlich.Letztes aktuelles Video: New and Original Music Option