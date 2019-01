Early Access: Interessante Neuerscheinungen der ersten Januar-Wochen - 4Players.de

Das Jahr fängt gut an – nicht nur mit namhaften AAA-Spielen, sondern auch mit kleineren Produktionen, die schon im Early Access einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen. Bright Memory sei hier zuerst erwähnt, das Zeng Xiancheng mal eben im Alleingang entwickelt hat. Das sieht man der Mischung aus Devil May Cry und Shooter allerdings nicht an, denn schicke Science-Ficition gelingt Xiancheng ebenso wie ein tolles Spielgefühl.Schließlich ballert man nicht wie sonst aus der Ego-Perspektive, sondern kann sich auch an Gegner heranziehen, bleibt beim Schießen in der Luft stehen, wirft Feinde mit besonderen Fähigkeiten nach oben und setzt ihnen mit einem Schwert dort weiter zu. Es dauert eine Weile, bis man das alle und mehr verinnerlicht hat. Hat man es einmal intus, genießt man aber frenetische Action – die dem niedrigen Preis von nicht mal sechs Euro aber auch gerecht wird: Nach etwa einer Stunde ist der Spaß schon vorbei.Das fertige Spiel soll natürlich größer sein, aber ebenfalls nur ein paar Stunden lang. Der Reiz liegt also eher im Erhalten aller Fähigkeiten und Erspielen möglichst langer Komboketten. Und wer weiß: Vielleicht erhält das Projekt durch die bislang sehr positiven Reaktionen ja den notwendigen Auftrieb, um in etwas Größeres zu wachsen.Letztes aktuelles Video: Exklusive SpielszenenWer es ebenfalls krachen lassen will, dabei aber in eher traditionellen Gewässern fahren, könnte Smith and Winston ins Auge fassen: eine Mischung aus Plattformer und Zwei-Stick-Shooter, in dem tausende Quadrate dran glauben müssen. Das Abenteuer lässt sich trotz der schrägen Draufsicht erfreulich gut steuern lässt und ist zudem angenehm fordernd.Mehr Action findet ihr nicht zuletzt in Bloody Spell , von dem einige Spieler durchaus angetan zu sein scheinen. Ein Hinweis nur: Auch in dieser Early-Access-Fassung eines Nioh- bzw. Dark-Souls-Verschnitts steckt bis jetzt nur etwa eine Stunde Spielzeit.Oder steht euch der Sinn ohnehin nach etwas eher Ruhigem? Dann könntet ihr in dev_me das Leben eines Spielemachers simulieren, wobei ihr nicht nur coole Software erschafft, sondern auch Hobbys, Schlaf, Essen und weitere Bedürfnisse so managt, dass euer Alter Ego beruflich erfolgreich sein kann. Die knackige 4X-Strategie Legion War fordert euch hingegen auf Hexfeldern, in Archeo: Shinar kümmert ihr euch um die Mannschaften archäologischer Expeditionen (Passt bitte auf, dass sie am Leben bleiben!) und wer gerne programmiert, verpasst in RoboSnakes: Core Wars Legacy einer metallenen Schlange möglichst effektive Verhaltensmuster.Doch damit nicht genug, denn auch Spieler mit VR-Headset kommen im Early Access auf ihre Kosten. So wurde mit Spuds Unearthed eine offenbar gelungene Variante der Tower Defense veröffentlicht, bei der man dem Gegner nicht nur Truppen entgegenwirft, sondern auch selbst zum MG greift. Zwischen den Runden kreiert man außerdem neue Einheiten, bastelt stärkere Waffen und wehrt sich so gegen immer stärkere Angreifer.Taktisch geht es außerdem in Tabletop Gods zur Sache, das sowohl in VR als auch auf Bildschirmen spielbar ist. Auch hier erinnert manches an Tower Defense, da man vor jeder Runde gegen eine KI oder gegen menschliche Kontrahenten offensive und defensive Türme, Fallen und mehr aufstellt, bevor man während der Gefechte stets neue Truppen in den Kampf schickt. Welche man wo am sinnvollsten einsetzt, entscheidet dabei über Sieg und Niederlage.