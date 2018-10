Spielemarkt Europa: Europäische Kommission finanziert Trine 4, Earthlock 2 und andere unangekündigte Spiele - 4Players.de

Die Europäische Kommission hat eine Liste mit Computer- und Videospielen veröffentlicht , die sie mitfinanzieren werden. Die Liste umfasst 30 Titel, von denen viele noch gar nicht offiziell angekündigt wurden. Hierzu gehören zum Beispiel Trine 4 von Frozenbyte, Parzival's Stone VR von Revolution Software, Earthlock 2 von Snow Castle, Lumberjack von TequilaWorks und Roll Them Bones von Zoink Games.Die aufgelisteten Projekte aus Deutschland sind Escape the Loop - Episode 1 von Benjamin Lochmann New Media GmbH, A Minute of Islands von Studio Fizbin GmbH, Spacebase Startopia von Realmforge Studios GmbH, Oculus Providenciae von Reality Twist GmbH, Quarantine von Aesir Interactive GmbH, When I Got Lost ... von Nurogames GmbH und Townsmen Expeditions von HandyGames.Quellen: Gematsu Gamereactor und ResetEra