Mortal Kombat 11: Video-Lawine: Geras und Sonya Blade (Ronda Rousey), Story-Prolog, Fatalities und mehr - 4Players.de

Im Zuge der über drei Stunden langen Enthüllung von Mortal Kombat 11 haben die NetherRealm Studios und Warner Bros. Interactive Entertainment reichlich Videomaterial aus dem Prügelspiel veröffentlicht. Weitere Details zum elften Teil findet ihr hier Ausführlicher vorgestellt wurden die beiden Charaktere Geras und Sonya Blade. Geras ist ein neuer Charakter. Als mächtiger und treuer Diener von Kronika kann er die Zeit manipulieren. Sonya Blade (Offizierin einer Spezialeinheit) war schon im ersten Teil der Reihe mit dabei. Diesmal leiht Ronda Rousey ihr die Stimme.Ein weiteres Video dient als Prolog für die Geschichte. So hat Raiden mit dem Tod von Shinnok das Gleichgewicht der Geschichte durcheinandergebracht. Kronika, die Hüterin der Zeit, ist es leid, sich dem Trotz des Erdreichs zu widersetzen und wird mit allen notwendigen Mitteln Ordnung in das Universum bringen.Darüber hinaus werden einige Fatalities im eigenen Trailer präsentiert. Last but not least kann man einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung werfen.Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Standardedition kann für 59,99 Euro auf PC und für 69,99 Euro auf Konsolen vorbestellt werden. Die Premiumedition kostet 30 Euro mehr. Sie umfasst das Grundspiel sowie das "Kombat Pack" mit zusätzlichen Kämpfern. Alle Vorbesteller erhalten den spielbaren Charakter "Shao Kahn". Vorbesteller auf PlayStation 4 und Xbox One erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern außerdem Zugang zur Beta, die für diese Plattformen im März starten wird.