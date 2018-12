Monster Hunter: World - Iceborne: Große Erweiterung wird im Herbst 2019 erscheinen - 4Players.de

Capcom hat die große Erweiterung Iceborne für Monster Hunter: World angekündigt. Zunächst sollen die PlayStation 4 und die Xbox One im Herbst 2019 versorgt werden. Details zur PC-Fassung sollen später folgen.Monster Hunter: World - Iceborne bietet neue Questränge, Orte, Monster, Moves und Ausrüstungsgegenstände in Verbindung mit einer Geschichte, die an das Ende von Monster Hunter: World anschließt. Weitere Informationen zur Erweiterung werden im nächsten Frühjahr veröffentlicht. Iceborne soll in etwas so umfangreich werden, wie frühere G-Erweiterungen bzw. die Ultimate-Versionen der Monster-Hunter-Spiele.Das Hauptspiel Monster Hunter: World, das sich mittlerweile über zehn Millionen Mal verkauft hat, ist für Iceborne erforderlich.Letztes aktuelles Video: Ankündigung