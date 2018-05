Spielkultur: Spiel, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres: Die Nominierten 2018 (Brett-/Gesellschaftsspiele) - 4Players.de

Azul von Michael Kiesling

Verlag: Next Move/Plan B Games, Vertrieb: Pegasus Spiele

Taktisches Legespiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren

Verlag: Queen Games

Taktisches Sammel- und Laufspiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren

Verlag: Nürnberger-Spielkarten-Verlag

Kooperatives Kartenspiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren

Emojito von Urtis Sulinskas

Verlag: Huch! & friends

Einfühlsames Partyspiel für 2-14 Spieler ab 7 Jahren

Verlag: Haba

Taktisches Sammelspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren

Verlag: Blue Orange, Vertrieb: Asmodee

Rasantes Geschicklichkeitsspiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren

Die Quacksalber von Quedlinburg von Wolfgang Warsch

Verlag: Schmidt Spiele

Risikobetontes Plättchenziehen für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren

Verlag: Schmidt Spiele

Taktisches Würfelspiel für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren

Verlag: eggertspiele

Strategisches Optimierspiel für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren

Der eingetragene Verein 'Spiel des Jahres' hat die nominierten (analogen) Gesellschaftsspiele für den gleichnamigen Preis bekanntgegeben. Auch die Spiele, die für die Preise "Kinderspiel des Jahres 2018" und "Kennerspiel des Jahres 2018" nominiert wurden, gab die Jury bekannt. In diesem Jahr entschied sich die Jury außerdem zur Vergabe eines Sonderpreises. Der Sonderpreis 2018 geht an Pandemic Legacy - Season 2 von Matt Leacock und Rob Daviau (Kooperatives Strategiespiel für 2 bis 4 Spieler ab 14 Jahren).Außerdem veröffentlichte die Jury eine Empfehlungsliste mit 6 weiteren Spielen. Das 'Spiel des Jahres 2018' wird am 23. Juli 2018 in Berlin gekürt.Außerdem veröffentlichte die Jury eine Empfehlungsliste mit 5 weiteren Titeln. Das 'Kinderspiel des Jahres 2018' wird am 11. Juni 2018 in Hamburg gekürt. Den Kommentar der Kinderspieljury-Koordinatorin Sabine Koppelberg zum Kinderspielejahrgang 2018 findet ihr hier Außerdem veröffentlichte die Jury eine Empfehlungsliste mit 2 weiteren Titeln. Das 'Kennerspiel des Jahres 2018' wird am 23. Juli 2018 in Berlin gekürt.Tom Felbers (1. Vorsitzender Spiel des Jahres) Kommentar zum Spielejahrgang 2018: "Die in diesem Jahr zehnköpfige Jury für das 'Spiel des Jahres' und das 'Kennerspiel des Jahres' empfiehlt weitere 14 Spiele: In ihnen werden oft bekannte Elemente auf überraschende Weise variiert oder sogar elegant vereinfacht, wodurch Neues und Eigenständiges entstanden ist. Wieder bildet die Liste eine breite Vielfalt von Themen, Spielgenres, Systemen und Formaten ab. 'Santorini' empfehlen wir als reines Zwei-Personen-Spiel. Mit 'Facecards' haben wir ein kleines, lockeres Partyspiel auf die Liste gepackt, 'Woodlands' appelliert an das logische bildliche Vorstellungsvermögen. 'Memoarrr!' benötigt ein gutes Gedächtnis, '5-Minute-Dungeon' ist kooperative Team-Arbeit unter Zeitdruck und 'Majesty' ein klassisches Optimierungspiel. Im anspruchvolleren Bereich gibt es ein Deckbau-Spiel im Fantasy-Genre ('Klong!') und ein strategisches Western-Abenteuer ('Pioneers').In den beiden Kategorien 'Spiel des Jahres' und 'Kennerspiel des Jahres' haben wir erneut je drei Titel für die Hauptpreise nominiert: Den Spielen in der roten Kategorie ist gemeinsam, dass sie sehr einfach daher kommen und sich ihre wahre Spieltiefe erst nach mehreren Partien offenbart. Mit 'Azul' haben wir ein ruhiges, abstraktes Legespiel mit schönem Material gewürdigt. 'Luxor' ist ein taktisches Wettrennen um das Einsammeln von Schätzen im klassischen Ägypten und 'The Mind' ein rudimentär vereinfachtes kooperatives Kartenspiel mit genialem Kniff in einer kleinen Schachtel. In der Kategorie Kennerspiel wird der Preisträger unter dem anspruchsvollen Würfelspiel 'Ganz schön clever!', dem taktischen Bierbrauspiel 'Heaven & Ale' und der emotionsgeladenen Push-your-luck-Sinfonie 'Die Quacksalber von Quedlinburg' ausgemacht. "