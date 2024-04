Fallout Serie: Die unterhaltsame Postapokalypse bei Amazon - Bildquelle: Amazon MGM Studios, Bethesda Softworks - bearbeitet mit Adobe Photoshop

Wie schlägt sich die postapokalyptische Welt als Serie?

Nach dem Ende des gigantischen Superhelden-Hypes hat Hollywood längst etwas Neues in Petto: Videospielverfilmungen. Zugegeben, allzu neu ist das nicht, denn schon in der Vergangenheit wollten Studios und Regisseure die mal mehr und mal weniger spannenden Geschichten eines anderen Mediums auf die große Leinwand bringen – mit meist überschaubarem qualitativen und finanziellem Erfolg. Mittlerweile hat sich das geändert: Mario und Sonic sind im Kino kein Fremdscham-Material und bei den Serien trumpften The Last of Us bei HBO, Arcane bei Netflix und Halo bei Paramount+ auf. Mit Fallout will nun auch Amazon ins oberste Regal greifen, inszeniert von Jonathan Nolan, dem Westworld-Erfinder und Bruder von Oscar-Preisträger Christopher Nolan. Wir konnten die erste Staffel bereits komplett sehen und verraten euch in unserer spoilerfreien Kritik, ob sich der mehrstündige Serienausflug lohnt.