Sport macht endlich Spaß!

Schnell mal eine Runde mit dem Ring-Con trainieren? Kein Problem: Zuerst legt man sich die mitgelieferte Schlaufe ums Bein und steckt einen Joy-Con rein. Den anderen führt man in die oben angebrachte Schiene des Fitness-Rads und verwandelt es somit in einen „Ring-Con“. Wer möchte kann dann noch ein paar Angaben zu Gewicht, Alter und Fitnessgrad machen, um die passende Intensität des Trainings festzulegen, oder sofort loslegen. Während der eine Joy-Con die Aktivitäten des Beines erfasst, sorgt der andere Controller dafür, dass jedes Quetschen und Ziehen des Ring-Con sehr genau im Spiel dargestellt wird. Zwei feste Bezüge sorgen dafür, dass der Ring-Con sehr gut in der Hand liegt und auch bei starkem Schwitzen nicht anfängt zu rutschen, oder zu stinken. Wer will kann außerdem regelmäßig seinen Puls messen lassen, indem man den rechten Daumen auf den Joy-Con im Ring legt. Neben allgemeinen Fitness-Tipps kann man jedes Training mit einem Stretching beginnen und einem Cooldown beenden.

Der Trainer passt nicht immer auf

Die Erfassung klappte die meiste Zeit richtig gut, auf den Trainer konnte man sich jedoch nicht zu 100% verlassen. Die meiste Zeit achtete er darauf, dass die Übungen korrekt ausgeführt werden, leider kam es auch immer wieder zu Momenten, wo ich trotz völliger Fehlstellung zu Testzwecken nicht korrigiert wurde.Daher sollte man dringend die Text-Hinweise lesen, die bei jeder Übung daran erinnern, worauf man achten sollte. Hier hatte beispielsweise Xbox Fitness mit seiner Erfassung des gesamten Körpers via Kinect einen erheblichen Vorteil.Zum Glück sind die Übungen simpel und werden dauerhaft über eine Animation dargestellt, so dass es selbst bei Fitness-Anfängern zu keinerlei Verletzungen kommen dürfte.

Im individuellen Modus stellt man sich frei seinen eigenen Trainingsplan zusammen.

Die Auswahl an Trainingsmöglichkeiten ist fantastisch! Stürzt man sich direkt in den umfangreichen Abenteuermodus, spielt man lieber eines der zwölf Minispiele, oder stellt man sich direkt seinen eigenen Fitnessplan aus dem Pool an Übungen zusammen? Dabei finden unsportliche aber auch fitte Menschen mehr als genug Möglichkeiten, um passend zu trainieren. Während ich als Sportmuffel bei einer Intensität von zwölf trainierte, konnte meine sportliche Freundin direkt mit 25 loslegen. Im „individuellen Modus“ kann man sich frei Übungen aus den vier Kategorien Arme, Bauch, Beine und Yoga zusammenstellen, oder vorgefertigte Sets für spezielle Körperregionen wählen. Bis zu drei eigene Trainingspläne lassen sich so erstellen, außerdem kann man sich an eigens festgelegte Zeiten erinnern lassen, selbst wenn die Konsole im Standby-Modus ist.