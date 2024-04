So würde Skyrim klingen, wenn der Twitch-Chat Dialoge schreibt





I created a Skyrim mod that allows my Twitch chat to voice in-game characters (with mouth movements/subtitles/etc) *live* in real-time. It went as horribly as you'd expect.



Also, if you die in the game: YOU DIE IN REAL LIFE pic.twitter.com/yTKUVnuMd8



— Blurbs (@Blurbstv) April 29, 2024





The post-viral Skyrim Twitch TTS mod has officially reached max levels of degeneracy thanks to the Internet.



I formally apologize and regret my life choices. pic.twitter.com/FX9EKyShlw



— Blurbs (@Blurbstv) April 29, 2024

Keine Veröffentlichung geplant

Fast dreizehn Jahre nach dem originalen Release istimmer noch ein Paradies für viele Modder, wovon auch derangetan war. Seine Idee? Über ein Plugin dem Chat ermöglichen, dass diese einzelne Dialogzeilen für verschiedene NPCs einreichen können.Gesagt, getan und natürlich kommt es am Ende so, wie es eben im Internet immer sein muss: Statt freundlichen, zu einem Fantasy-Rollenspiel passenden Worten folgenund jede Menge absurde, die den Streamer dazu bringen, dass er die Mod ein kleines bisschen bereut.Die Grundlage für Blurbs Mod ist verhältnismäßig simpel: Jeder Abonnent seines Twitch-Kanals kann eineschreiben, ein Geschlecht und eine Stimmlage festlegen und anschließend einsenden. Die Mod implementiert dann mithilfe eines Text-to-Speech-Tools das Gesagte in die Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim.Es dauerte natürlich nicht lange bis der Twitch-Chat nun... so ist, wie er eben ist. Kaum war die Mod aktiv, wurde Blurbs Charakter mit den Worten "Hey there, kid, you want some drugs?", "You smell like bad cheese... I think it's your feet" oder "Sup dude, nice c***" begrüßt. Mit zunehmender Dauer wurde manche, griffen Memes auf oder versuchten die komplette Tragödie von Darth Plaugeis wiederzugeben.Was Blurbs zuvor nicht komplett verraten hat: Stirbt ein NPC, der von einem Nutzer vertont wurde, dann wurde jener für den Chat. Ein wenig Risiko war also immer dabei, dass der Streamer vielleicht aus Rache über das Gesagte das Schwert zückte. Nachdem die Mod laut Blurbs den "maximalen Grad an Verdummung" erreicht hat, bereute er seine Entscheidung und entschuldigte sich auf Twitter mit einem Augenzwinkern für seine Idee.Wer selbst Streamer ist und Interesse an dem Skyrim-Tool hat, schaut allerdings in die Röhre. Blurbs, so berichtet Kotaku , habe derzeit, seine Modifikation der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dies sei vor allem ein technisches Problem, da es keine klassische Mod sei, sondern vor allem verschiedene Programme umfasst, die miteinander verbunden sind.Er wolle allerdings ein YouTube-Video veröffentlichen, wo er die technischen Hintergründe näher erläutern wird. Wer will, kann dann eventuellfinden, um einen Twitch-Chat auf die eine oder andere Weise in Skyrim einzubauen.Alternativ undkann man bei einem ebenfalls zu Amazon gehörenden Angebot seine Prise Bethesda abholen:und ist mehr als nur erfolgreich gestartet.