Cyberpunk 2077: Verlorenes Vertrauen, vernachlässige Last-Gen-Konsolen, ignorierte Warnsignale und Rückerstattungsprobleme

Nach dem gestrigen Statement von CD Projekt Red, das sich mit dem Status von Cyberpunk 2077 ab 58,48€ bei kaufen ) befasste und sich direkt an die Spieler richtete ( wir berichteten ), hat die Führungsriege des Studios den Investoren Rede und Antwort gestanden ( zum Transkript ).Kurz zusammengefasst erklärten sie, dass sie die Komplexität der Probleme unterschätzt hätten, vor allem die Optimierung des Spiels für die PlayStation 4 und die Xbox One (S). Sie wollten eigentlich mit einem Update zum Verkaufsstart die (größten) Probleme aus der Welt schaffen, haben das geplante Unterfangen in dem Zeitraum aber nicht mehr geschafft - auch Microsoft und Sony als Plattformpartner hatten wohl darauf vertraut. Weil sie so lange an diesem Patch für die "alten Konsolen" gearbeitet hatten, konnten sie eine testbare Version für Reviewer/Kritiker auch erst einen Tag vor dem Verkaufsstart rausgeben, was natürlich den Eindruck unterstützte, als würden sie etwas zurückhalten wollen. Generell wurde erneut bekräftigt, dass die Probleme angehen und beheben wollen. Außerdem wollen sie das verlorene Vertrauen irgendwie zurückgewinnen.Adam Kicinski (Joint-CEO von CD Projekt): "Nach drei Terminverschiebungen waren wir als Vorstand zu sehr darauf fokussiert, das Spiel zu veröffentlichen. Wir haben das Ausmaß und die Komplexität der Probleme unterschätzt und wir haben die entsprechenden Warnsignale ignoriert, dass wir zusätzliche Zeit brauchen, um das Spiel für die Last-Generation-Konsolen [PS4 und Xbox One (S)] zu optimieren. Das war der falsche Ansatz und dieser widersprach eigentlich auch unserer Geschäftsphilosophie. Hinzu kommt, dass wir das Spiel während der Previewkampagne hauptsächlich auf PCs gezeigt haben. Dadurch haben wir das Vertrauen der Gamer und den Ruf, den wir uns über einen großen Teil unseres Lebens aufgebaut haben, verloren. Deshalb konzentrieren sich unsere ersten Schritte ausschließlich darauf, diese beiden Dinge wiederzugewinnen. Wir konzentrieren uns darauf, Cyberpunk auf Last-Gen-Konsolen zu reparieren. Die erste substantielle Ladung an Fixes wurde schon über das Wochenende veröffentlicht. Die nächsten Fixes werden innerhalb der nächsten sieben Tage veröffentlicht. Große Updates sind für Januar und Februar [2021] geplant, zusammen mit kleineren Fixes. Natürlich werden auch die PC-Spieler regelmäßig Updates und Fixes erhalten, um das Spiel zu verbessern. Wir werden alles tun, um zu beweisen, dass wir unseren Werten treu bleiben und hoffen, dass wir mit unseren Bemühungen das verlorene Vertrauen wiederherstellen können."Michal Nowakowski (Board Member Responsible for Publishing) sagte über den Zustand der Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One (S): "Es geht eher darum, dass wir - wie bereits erwähnt - eher auf den PC und die Next-Gen-Versionen geschaut haben und nicht auf die Current-Gen. Wir haben definitiv nicht genug Zeit damit verbracht, uns das genau anzusehen. Ich würde nicht sagen, dass wir irgendeinen externen oder internen Druck verspürt haben, das Spiel an diesem Datum zu veröffentlichen - abgesehen von dem normalen Druck, der für jede Veröffentlichung typisch ist. Das war also nicht der Grund. Was den Zertifizierungsprozess und die Drittanbieter [Microsoft und Sony] angeht - das ist definitiv unser Problem. Ich kann nur vermuten, dass sie darauf vertraut haben, dass wir die Dinge bei der Veröffentlichung in Ordnung bringen werden und das ist offensichtlich nicht so gekommen, wie wir es geplant hatten."Welche Erwartungen die Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One (S) an die Verbesserungen von Cyberpunk 2077 haben können, dazu sagte er weiter.Michal Nowakowski: "Wir haben auch gesagt [im gestrigen Statement], dass, wenn sie erwarten, dass das Spiel in Bezug auf die Performance gleichwertig mit, sagen wir, Next-Gen- oder PC-Systemen sein könnte, das wird definitiv nicht der Fall sein. Damit will ich nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel sein wird - aber wenn die Erwartungen, z.B. in Bezug auf die Grafik oder andere Performancesaspekte, so sind, dann sagen wir ganz offen, dass das nicht der Fall sein wird. Es wird aber ein gutes, spielbares, stabiles Spiel sein - ohne Glitches und Abstürze. Das ist der Plan."Warum das Rollenspiel zuvor nur auf PC, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One X und Xbox Series X gezeigt wurde und nicht auf den alten Konsolen, dazu äußerte sich Marcin Iwinski (Joint-CEO) folgendermaßen: "Zur (...) Frage - bezüglich der Nichtvorführung der Konsolenversion - wir haben tatsächlich Konsolenmaterial gezeigt, aber nie auf den Last-Gen-Konsolen. Der Grund dafür ist, dass wir das Spiel bis zur letzten Minute für die Last-Gen-Konsolen überarbeitet haben und wir dachten, wir würden es rechtzeitig schaffen. Leider führte das dazu, dass wir das Spiel erst einen Tag vor der Veröffentlichung an die Reviewer/Rezensenten/Kritiker geben konnten, was definitiv zu spät war und die Medien nicht die Chance hatten, es richtig zu rezensieren. Das war nicht beabsichtigt; wir haben nur bis zum letzten Moment am Spiel gefeilt."Während CD Projekt Red in ihrer gestrigen Stellungnahme von möglichen Rückerstattungen auf PlayStation und Xbox sprachen (auch in den jeweiligen digitalen Stores), scheinen diese Anfragen größtenteils vom Kundendienst der jeweiligen Plattformen abgelehnt zu werden. Diverse PlayStation-Nutzer teilten mit, dass sie trotz der Aussage von CD Projekt Red nicht für eine Rückerstattung qualifiziert wären und sie auf die Patches für Januar und Februar warten sollten, die das Spiel angeblich reparieren werden. Eine Reihe von Tweets von CP2077-Käufern wurden in diesem Thread auf Resetera zusammengestellt. Allem Anschein nach hat hier die Kommunikation zwischen CD Projekt und Sony bzw. Microsoft nicht geklappt.