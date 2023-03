Cyberpunk 2077: Entwickler verrät, was man beim Rollenspiel falsch gemacht hat

Cyberpunk 2077: Der Weg des geringsten Widerstands

Verbesserungen für die Zukunft

dürfte eines der berühmt-berüchtigtsten Spiele aller Zeiten sein, wenn es um technische katastrophale Veröffentlichungen und daraus folgende Konsequenzen geht.Doch wie, Level Designer beim polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red, auf der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco verriet, hat man noch in anderer Hinsicht: Bei der Spielstruktur, die abhängig von Entscheidungen und Handlungen unterschiedliche Wege einschlägt.Auf der GDC hielt Tost zusammen mit anderen Entwicklern eine Präsentation mit dem Titel „Was uns Cyberpunk 2077 über nicht lineares Level-Design beigebracht hat“. Wie IGN berichtet, arbeitete Tost ursprünglich an, wechselte 2016 aber innerhalb des Studios zu Cyberpunk und war dort vor allem für Level verantwortlich, die dieunterstützen sollten.In der Marketingkampagne bewarb CD Projekt Red ihr futuristisches Rollenspiel schließlich stets als, in dem Spieler mit Stealth, Hacking oder brutaler Gewalt ihr ganz eigenes Ding machen können. „So abgefahren, wie es sich angehört hat, klang es auch verdammt super und man, waren wir bereit für die Herausforderung“, erklärte Tost.Doch genau dieser Ansatz führte zu, wie Tost weiter ausführt. Um auch Spieler mitzunehmen, die sich nicht so viele Gedanken über ihre Ausrüstung oder ihre Gameplay-Entscheidungen machen, entschied man sich dafür, einen möglichst offensichtlichen, aber aucheinzubauen:„Wir sind stolz darauf, Geschichtenerzähler zu sein und wollten nicht, dass die fehlende Voraussicht eines Spielers sie davon abhält, die Story zu genießen“, erläutert Tost. Doch genau das führte letztendlich dazu, dass die meisten Spielergewählt haben, weshalb sie eine weniger interessante Geschichte geboten bekamen.Im weiteren Verlauf der Podiumsdiskussion spricht Tost darüber, wie man verhindern will, die Schnitzer bei Cyberpunk 2077 in Zukunft zu wiederholen. So wolle man mögliche Story-Pfade im Spiel beispielsweise weiter auseinander schieben, damitund Spieler das Gefühl haben, eine individuelle Geschichte zu erleben.Verschiedene Wege müssen sich dabei alle auf ihre eigene Art besonders anfühlen und sich möglichst stark voneinander unterscheiden, damit Spieler über potenziell verpasste Szenarien spekulieren. Ob ihr das schon imerleben dürft, bleibt abzuwarten. Der wird übrigens auch Teilsein, die man letzten Dezember ankündigte.