Cyberpunk 2077: Über Ostern entführt euch CD Projekt Red auf eine kostenlose Spritztour durch Night City

Während der Launch vonalles andere als glatt lief und sich die-Entwickler zunächst mit einer Welle der Kritik konfrontiert sahen, avancierteadrenalingeladenes Abenteuer im düsteren Night City letzten Endes doch noch zu einem unter Spielern beliebten Hit.Dafür sorgten mitunter die zahlreichenund, diein das Spiel brachten. Besitzern eineroder einerwird mit dem kommenden Wochenende nun die Chance gegeben, sich selbst ein Bild zu machen – vollkommen kostenfrei.Wie es in einer offiziellen Pressemitteilung heißt, lädt euch CD Projekt schon am bevorstehenden Osterwochenende dazu ein, einen kostenlosen Städtetrip durch das dystopische Night City zu unternehmen. Seid ihr im Besitz einer der aktuellen Konsolen aus dem Hause Sony oder Microsoft, so dürft ihrin Cyberpunk 2077 verbringen und hautnah erleben, wie gut der zunächst verschmähte Titel mittlerweile geworden ist.Zwischen dem Nachmittag desbis um Mitternacht könnt ihr also ganz ungezwungen und ohne dafür Geld auszugeben in den – zuletzt dank des-DLCs noch einmal besonders gehypten – Titel reinschnuppern. Dabei genießt ihr für den Testzeitraum, dasenthält. Vor allem die bahnbrechende Version 2.0 brachte grundlegende Gameplay-Überarbeitungen ebenso wie frische Features in Form neu gestalteter Fertigkeitsbäume und Perks mit sich.Weitere Neuerungen finden sich in den, einem verbesserten Polizeisystem und einigen weiteren Ergänzungen. Wem das nicht genügt, der genießt dankebenso wie die Möglichkeit,auch außerhalb von Fahrzeugen zu hören.Habt ihr Gefallen an dem kostenfreien Kurztrip gefunden und entscheidet euch nach dem Gratiszeitraum zum Kauf, ist es euch möglich, euredes Spiels zu übertragen. In dem Fall empfehlen wir euch, einen Blick auf diezu werfen, mit der ihr die Erweiterung Phantom Liberty direkt dazubekommt.Letztes aktuelles Video: Our Commitment to Quality