The Witcher 3: Wild Hunt: Entwickler kündigt offiziellen Mod-Editor an

The Witcher 3: Wild Hunt – Mod-Editor nur für PC





We're thrilled to announce that we're working on a mod editor for The Witcher 3: Wild Hunt! ⚔️



It will allow you to create your own experiences in the game by making something completely new or editing existing quests and content. We’re planning on releasing it for free in 2024.… pic.twitter.com/e2kvXRqegZ



— The Witcher (@witchergame) November 15, 2023

hat mittlerweile fast neun Jahre auf dem Buckel, gilt aber bei vielen nach wie vor als eine der intensivsten Spielerfahrungen. Während Entwicklerstudio CD Projekt Red in den letzten Jahren viel ininvestiert hat, könnte das bis dato letzte Hexer-Abenteuer im nächsten Jahr ein Revival erleben.Wie nämlich auf dem Twitter-Account der Witcher-Spiele angekündigt wurde, wird 2024veröffentlicht werden. Derzeit werde noch daran gearbeitet, er solle aber im Laufe des kommenden Jahres frei verfügbar werden.Dieser Editor „wird euch erlauben, eigene Erfahrungen im Spiel zu erschaffen, indem ihr etwas völlig Neues macht oder bestehende Quests und Inhalte bearbeitet“, heißt es in dem Post. Wenn man bedenkt, aufin Spielen wieoderaustobt, kann bei The Witcher 3: Wild Hunt sicher ein ähnlich abwechslungsreicher Output erwartet werden.Auf diesen werden allerdings Konsolenspieler verzichten müssen. Auf eine entsprechende Nachfrage unter dem Post antwortete der Witcher-Kanal, dass derkommen werde. Einen genauen Release-Zeitraum gab es jedoch noch nicht. „Bleibt dran – wir haben euch nächstes Jahr noch mehr mitzuteilen“, schloss der Post mysteriös.Die Community zeigt sich jedenfalls begeistert. So war schon kurz nach Veröffentlichung des Tweets eine der ersten Antworten ein Bild, auf dem Geralt – seinersetzt – sich einem Sternenzerstörer aus Star Wars gegenübersieht.Derweil können sichauf ein Wiedersehen mit dem Hexer und seinen Gefährten freuen. Geralt von Riva wird in der Originalfassung von